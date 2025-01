Pokémon GO bringt das erste legendäre Dyna-Monster und die Community ist richtig sauer

In Pokémon GO könnt ihr seit gestern zum ersten Mal ein legendäres Dyna-Monster bekämpfen und fangen. Doch die Community ist darüber nicht sehr erfreut.

Seitdem die Dynamax-Kämpfe in Pokémon GO freigeschaltet wurden, gab es bereits einige Monster, die in dieser Form veröffentlicht wurden. Selbst die stärkere Form, die Gigadynamax-Kämpfe, haben bereits ihren Weg in das Spiel gefunden.

Seit dieser Woche gibt es mit Dyna-Arktos nun auch das erste legendäre Dyna-Pokémon in Dyna-Kämpfen. Doch in der Community gibt es einige Trainer, die daran Kritik üben.

„Ich werde Dynamax oder Gigadynamax nie wieder anfassen.“

Was kritisiert die Community? Bereits zur Ankündigung der legendären Dyna-Raids gab es aus der Community Kritik. Hierbei wurde kritisiert, dass es keine anständigen Konter-Pokémon für Arktos, Zapdos und Lavados gibt.

Nachdem Trainer inzwischen die ersten Dyna-Raids gegen Arktos absolvieren konnte, sind zusätzliche Kritikpunkte entstanden. In einem Beitrag auf Reddit beschwert sich der Trainer dapren22 über folgendes:

„Ich habe gerade eine Stunde damit verbracht, ein Dyna-Arktos mit 3 Trainern zu besiegen, einem Level 39, Level 38 und mir Level 50. Wir hatten alle die richtigen Konter, fast 3000 WP, hochgelevelte Attacken, und konnten nicht gewinnen. Das hat mich völlig abgeschreckt und ich werde Dynamax oder Gigadynamax nie wieder anfassen.“

Careless-Reference39 merkt im selben Beitrag zusätzlich an: „allein die Menge an Bonbons, die man braucht, um die Attacken zu verbessern, ist Wahnsinn“.

Zusätzlich wird der Timer in der Lobby kritisiert. Sobald sich 4 Spieler in der Dyna-Lobby zusammengefunden haben, wird der Timer auf 10 Sekunden reduziert, was laut QuietRedditorATX auf Reddit problematisch ist:

„Sobald ihr 4 Spieler seid, wird der Countdown auf 10 Sekunden heruntergezählt. Das kann dazu führen, dass man sich beim Wechseln seines Teams sehr beeilt. Außerdem habt ihr nur wenig Zeit, euch zu vergewissern, dass euer Team aus den richtigen 4 Leuten besteht und nicht ein zufälliger Spieler dabei ist“.

Weitere Kommentatoren merken an, dass es für sie schwierig ist, die passende Anzahl an Trainern in ihrer ländlichen Region zu finden. Dort würde man sich die Möglichkeit wünschen, wie bei einem Fern-Raid an einem Dyna-Kampf teilzunehmen.

Wie steht ihr dazu? Habt ihr bereits gegen Dyna-Arktos gekämpft? Konntet ihr ähnliche, negative Erfahrungen sammeln? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

Neben der Veröffentlichung von Dyna-Arktos gibt es noch ein weiteres neues Pokémon, welches ihr ab sofort im Spiel erhalten könnt. Und ihr habt sogar 3 verschiedene Methoden, um es zu erhalten. Und eine davon ist sogar realisierbar, ohne dass ihr euch bewegt: Ihr könnt das neue Monster in Pokémon GO erhalten, ohne eure Wohnung zu verlassen.