Pokémon GO: Lohnt sich die erste Rampenlicht-Stunde im Juli morgen?

Die erste Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO des neuen Monats steht an. MeinMMO zeigt euch, was euch dort erwartet.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein kurzes, nur 1-stündiges Event. Jeden Donnerstag findet es statt und bringt mindestens ein Monster, das im Mittelpunkt steht, sowie einen Bonus mit.

Die Rampenlicht-Stunde am 2. Juli 2026 bringt euch Taubsi, das Normal-Flug-Monster aus der 1. Generation, mit. Es kann sich zu Tauboga und anschließend zu Tauboss entwickeln.

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Rampenlicht-Stunde am 2. Juli 2026 – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Der Beginn der Rampenlicht-Stunde ist um 18:00 Uhr. Nach einer Stunde, um 19:00 Uhr, endet das kurze Event bereits wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr innerhalb des Events Monster entwickelt, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um ein Taubsi handelt oder nicht: Der Bonus gilt für jede Entwicklung.

Kann man Shiny-Taubsi fangen? Ja, auch ein Shiny-Taubsi kann euch bei dem Event begegnen. Die Chance hierauf ist jedoch nicht erhöht, sodass ihr hierfür etwas Glück benötigt.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Solltet ihr bei dem Event auf der Suche nach einem starken Angreifer sein, dann werdet ihr enttäuscht werden. Weder Taubsi noch die Entwicklungen gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Auch in den Kampfligen spielen diese Pokémon keine bedeutende Rolle.

Wenn ihr es auf Erfahrungspunkte abgesehen habt, dann könnt ihr das Event nutzen. Dafür eignet sich Taubsi selbst auch sehr gut. Ihr benötigt nur 12 Bonbons, um Taubsi zu Tauboga zu entwickeln. Fangt ihr Taubsi mit Sananabeeren, so erhaltet ihr satte 6 Bonbons für einen Fang.

Nach jeweils 2 gefangenen Taubsi könnt ihr also eine Entwicklung auslösen, die dann auch noch die doppelte Menge an Erfahrungspunkten bringt. Aktiviert ihr vorher ein Glücks-Ei, dann erhaltet ihr hierfür sogar die 4-fache Menge an Erfahrungspunkten.

Was sagt ihr zu dieser Rampenlicht-Stunde? Werdet ihr sie nutzen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch in den nächsten Wochen noch erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juli 2026 in Pokémon GO.