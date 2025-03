Pokémon GO erhöht die Shiny-Chance für 4 Pokémon beim nächsten Forschungstag

Sammler aufgepasst! In Pokémon GO gibt’s bald eine super Chance, um sich gleich mehrere Shinys zu sichern.

Um welches Event geht es? Pokémon GO hat einen neuen Forschungstag angekündigt. Der steht unter dem Motto „Kuschelige Kumpel“ und stellt kleine Bären-Pokémon in den Vordergrund. Der Clou: Sie bekommen alle eine erhöhte Shiny-Chance.

Wann läuft der Forschungstag? Der Forschungstag findet am Sonntag, dem 29. März 2025, statt. Er läuft zwischen 14:00 und 17:00 Uhr.

Welche Pokémon sind dabei? Die vier Pokémon, um die es geht, sind:

Teddiursa

Petznief

Pam-Pam

Velursi

Diesen vier Pokémon begegnet ihr während des Events in Feldforschungen, wenn ihr diese abschließt. Die Begegnungen, die ihr über die Forschungen freischaltet, haben eine erhöhte Shiny-Chance.

So ergibt sich ein tolles Event, wenn ihr auf der Suche nach Shinys seid. Und Entwicklungen haben die vier schließlich auch noch!

Shiny Teddiursa, Petznief, Pam-Pam, Velursi und ihre Entwicklungen

So sehen die Shinys aus: In Pokémon GO gibt es leider ein paar Shinys, die sich nicht allzu stark vom Original unterscheiden. Das ist bei den meisten der vier Bären und ihren Entwicklungen zum Glück nicht der Fall. Eine kleine Übersicht der Pokémon, ihrer Entwicklungen und der Shiny-Varianten seht ihr hier:

So sehen die Shinys aus

Welches Pokémon ist besonders spannend? Für viele dürfte Shiny Pam-Pam ein interessantes Ziel sein, denn den kleinen Pandabären bekommt man in der Regel aus Eiern. Da an ein Shiny zu kommen, ist nicht einfach. Der Forschungstag könnte da eine sehr gute Gelegenheit sein, das schillernde Pokémon zu bekommen.

Aber auch die anderen sind natürlich einen Fang wert! Ursaluna, die letzte Entwicklung von Teddiursa, ist übrigens eine richtig gute Option in der Meisterliga, wenn ihr gerne im PvP spielt.

Wie bekommt man die Shinys? Ein Forschungstag basiert darauf, dass ihr so viele Feldforschungen wie möglich innerhalb des Event-Zeitraums abschließen sollt – denn dahinter verstecken sich die Shinys, wenn ihr Glück habt.

Das bedeutet, man muss viel laufen. Denn neue Forschungen bekommt man nur von PokéStops. Der Weg ist also:

Pokéstop besuchen

Forschungsaufgabe abholen

Schonmal weiter Richtung nächsten Stop gehen

Forschungsaufgabe währenddessen abschließen

Nächste Aufgabe abholen

Es kann sogar ratsam sein, schwierigere oder vor allem zeitaufwändige Aufgaben zu löschen und auf andere zu setzen. Dann kann man die Zeit effizienter ausnutzen.

Was bringt das Event noch? Während des Events sind die folgenden Pokémon in der Wildnis unterwegs. Die können zwar auch als Shiny auftauchen, es gibt auf sie aber keine erhöhte Chance:

Wiesor

Bummelz

Bidiza

Picochilla

Scoppel

Zudem wird es eine kostenpflichtige befristete Forschung im Shop geben, die 2 US-Dollar kosten soll (in Euro vrstl. vergleichbar). Über die bekommt ihr noch mehr Begegnungen mit den vier Bären, die ebenfalls eine erhöhte Shiny-Chance haben. Zu bedenken ist, dass die befristete Forschung auch nur im Event-Zeitraum abschließbar ist und um 17:00 Uhr verschwindet, egal, wie weit ihr seid.

Wie geht es in Pokémon GO weiter? Der März bringt nicht nur den Forschungstag, sondern hat auch noch jede Menge andere Events zu bieten. Habt ihr beispielsweise schon mit der Spezialforschung begonnen, die euch das neue legendäre Pokémon Dakuma bringt? Sie wird über die komplette, in diesem Monat gestartete Season, erweitert. Aber was bis Ende des Monats konkret ansteht, erfahrt ihr hier: Alle Events im März 2025 bei Pokémon GO.