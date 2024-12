Pokémon GO war am erfolgreichsten, als ihr nur Zuhause wart und nicht rausgehen solltet

Ein Grundgedanke von Pokémon GO ist, dass das Spiel draußen gespielt wird. Interessanterweise war gerade die Zeit, wo das nicht der Fall war, die erfolgreichste des Spiels.

Die Entwicklung von Pokémon GO schreitet ständig voran. Während neue Funktionen wie die Dynamax-Funktion ins Spiel gebracht werden, wurden im Laufe der Zeit auch immer wieder Anpassungen an vorhandenen Mechaniken und Funktionen umgesetzt.

Dies war auch zur Hochphase von Corona der Fall. Während die Menschen aufgerufen wurden, ihre Wohnungen nicht zu verlassen und Distanz untereinander zu wahren, hat Niantic Änderungen in Pokémon GO vorgenommen, um das Spiel auch in dieser Zeit spielbar zu machen.

Und das hat sich nicht nur für die Spieler, sondern auch für Niantic finanziell richtig gelohnt.

„Spielerfreundlichste Zeit in der Geschichte des Spiels“

Welche Änderungen gab es zu dieser Zeit? Einige der Änderungen, die im Spiel während dieser Zeit aktiv waren, sind die folgenden:

Fern-Raid-Pässe kosteten pro Stück 100 PokéMünzen

3 Fern-Raid-Pässe gab es sogar für 250 PokéMünzen

Chance von 20 % auf ein legendäres Pokémon als Belohnung in der Kampfliga

Community Days mit einer Dauer von 6 Stunden

Rauch lockte alle 40 Sekunden ein Pokémon an – Sogar ohne Bewegung

Pokémon in Events waren nicht dieselben, die es auch in der Wildnis gibt

Wöchentliche Box mit starken Belohnungen für 1 PokéMünze

Erweiterter Radius zum Fangen von Monstern und für das Drehen von PokéStops und Arenen

Lauf-Anforderung für Kampfliga wurde entfernt

Mit der Einstellung der Corona-Maßnahmen wurden auch diese Änderungen Stück für Stück wieder zurückgefahren. Während beispielsweise die Preise für Fern-Raid-Pässe stark angestiegen sind (ein Fern-Raid-Pass kostet aktuell 195 Münzen, das 3er-Pack 525), wurde auch die Dauer von Community Days wieder auf 3 Stunden verkürzt. Auch die Funktionsweise vom Rauch wurde wieder verschlechtert.

Immerhin der erweiterte Radius zum Fangen von Monstern und für das Drehen von PokéStops sowie Arenen ist im Spiel in der Form geblieben. Auch die Lauf-Anforderung für die Kampfliga ist bis heute nicht wieder aktiviert worden.

Wie erfolgreich war die Zeit für Niantic? Für das Entwicklerstudio von Pokémon GO war diese Zeit die finanziell erfolgreichste in der Geschichte des Spiels. Schaut man sich die Einnahmen von Pokémon GO auf Statista.com an, dann sind die 4 erfolgreichsten Jahre des Spiels die folgenden:

2019: Einnahmen von 653,47 Millionen US-Dollar

2020: Einnahmen von 908,94 Millionen US-Dollar

2021: Einnahmen von 875,78 Millionen US-Dollar

2022: Einnahmen von 652,24 Millionen US-Dollar

Zum weiteren Vergleich: in den restlichen Jahren in den Jahren 2016 bis 2023 lagen die Einnahmen zwischen 444,75 bis 607,62 Millionen $.

Die Community vermisst die alten Änderungen

Was sagt die Community dazu? Auch in der Community finden sich viele Trainer, die diese Zeit als angenehmer und spielbarer empfanden, als die aktuelle Zeit in Pokémon GO. Einige der Kommentare auf Reddit dazu lauten:

„Irgendwie verrückt, wenn man darüber nachdenkt: Die Ära der sozialen Distanzierung war die spielerfreundlichste Zeit in der Geschichte des Spiels“, schreibt EquivalentReality988, der Erstellers des Beitrags

„Das ist bestürzend. Damals war es ein Spiel für uns, jetzt ist es ein Spiel für sie, um mehr und mehr zu verdienen…“, schreibt Beautiful_Cat_6212

„Und das Traurigste daran ist, dass sie bei In-App-Käufen nicht wirklich mehr verdienen“, kommentiert RegaultTheBrave

„Die goldene Ära von Pokémon GO“, meint TheGreedySage

Wie ist eure Meinung dazu? Seht ihr das auch so? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch heutzutage bringt Niantic immer wieder Neuerungen und Änderungen ins Spiel. In der neuen Season gibt es eine Änderung, die dafür sorgt, dass ihr viel mehr kostenlose Raids als üblich absolvieren könnt.