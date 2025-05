Pokémon GO: So bekommt ihr gerade eines der besten Pokémon im Spiel

In Pokémon GO läuft gerade die große Rocket-Übernahme. Die bringt auch einen der absoluten Top-Angreifer im Spiel, den ihr euch sichern solltet.

Die große Rocket-Übernahme in Pokémon GO bestimmt gerade das Spiel. An allen Ecken und Enden trefft ihr auf Rocket-Rüpel und deren Bosse:

Cliff

Arlo

Sierra

Giovanni

Die Bosse haben im Zuge des Events neue Pokémon erhalten, mit denen sie euch herausfordern. Das bedeutet aber auch, dass sie neue Belohnungen dabei haben. Und die beste davon hat Cliff im Gepäck.

Cliff bringt euch gerade nämlich das mächtige Crypto-Kaumalat!

Wie bekomme ich Crypto-Kaumalat und was macht es so gut?

So fangt ihr Crypto-Kaumalat: Der kleine Drache ist in Cliffs Aufgebot, ihr müsst also den Rocket-Boss besiegen, um es zu bekommen. Dafür müsst ihr folgende Schritte unternehmen:

Besiegt Rocket-Rüpel, bis ihr mit den mysteriösen Teilen aus den Kämpfen einen Rocket-Radar erhaltet

Nutzt den Radar, um die Rocket-Bosse aufzuspüren

Klickt die entsprechenden Stops oder Ballons an, um den Boss zu fordern. Wenn ihr Glück habt, ist es Cliff. Sollten Sierra oder Arlo auftauchen, sucht weiter.

Der Kampf gegen Cliff: Im Gegensatz zu Rüpeln nutzen die Bosse tatsächlich Schilde und sind so ein kleines bisschen schwieriger zu schlagen. Aber: Mit den richtigen Pokémon sind auch sie kein Problem.

Gegen Cliff empfehlen wir vor allem Feen-Pokémon, denn die sind gegen viele seiner möglichen Pokémon effektiv. Eine genauere Auflistung findet ihr in unserem Konter-Guide gegen Rocket-Boss Cliff. Aber Optionen wie Togekiss, Primarene oder auch Guardevoir machen ihm schnell den Garaus.

Kaumalat wird zu Knakrack

Was macht Crypto-Kaumalat so stark? Grundsätzlich haben Crypto-Pokémon schonmal 20 % mehr Angriffskraft, als ihre normalen Varianten. Sie stecken dafür zwar weniger ein, aber in Raids ist der hohe Angriffswert wichtiger. Entscheidend ist, dass ihr noch im Rocket-Event die Attacke „Frustration“ von Crypto-Kaumalat entfernt, indem ihr eine Lade-TM einsetzt – denn nach dem Event könnt ihr die nutzlose Attacke nur durch Erlösung loswerden. Und dann verliert Kaumalat den Crypto-Status.

Kaumalat ist insofern speziell, da es sich zu Knakrack weiterentwickelt – und das ist generell eines der besten Pokémon, die ihr in Pokémon GO als Raid-Angreifer einsetzen könnt. Wenn ihr ein Knakrack mit Crypto-Bonus besitzt, ist dies einer der absoluten Top-Angreifer im Spiel.

Außerdem hat Knakrack auch die Option, sich zu Mega-Knakrack zu entwickeln, wenn ihr die nötige Mega-Energie habt. Das geht allerdings nur mit Pokémon, die keinen Crypto-Status haben. Wollt ihr euer Crypto-Knakrack also lieber als Mega-Knakrack verwenden, müsstet ihr eines eurer Cryptos erlösen. Aber: Immerhin könnt ihr da schauen, dass ihr gute Werte bekommt.

Schon früher konnte man Crypto-Kaumalat bekommen, aber es war nur bei dem seltenen Drachen-Rocket-Rüpel zu finden. Mit Cliff habt ihr jetzt eine verlässliche Art und Weise, an das Pokémon zu kommen. Und: Die Shiny-Chance ist bei den Rocket-Bossen auch etwas erhöht. Dementsprechend lohnt es sich, Cliff ein paar Mal herauszufordern.

Auch die anderen Rocket-Bosse haben natürlich spannende Pokémon dabei, und auch ansonsten hat das Event so einiges zu bieten. Ihr wollt weitere Tippe, welche Pokémon ihr euch jetzt von Team GO Rocket schnappen solltet? Dann schaut in unserer Liste zu dem Thema vorbei. Hier findet ihr 7 Monster, die ihr im aktuellen Event in Pokémon GO unbedingt fangen solltet.