Dynamax-Regirock in Pokémon GO: Die besten Konter gegen den Boss

In Pokémon GO wartet Dynamax-Regirock auf euch. Damit der Kampf gegen den Boss gelingt, hat MeinMMO euch die besten Konter gegen das Monster zusammengestellt.

Was ist das für ein Monster? Regirock ist ein legendäres Monster, das seit der 3. Generation existiert. Es ist vom Typ Gestein und ist Teil der sogenannten legendären Giganten.

Am Montag, dem 20. April 2026 könnt ihr den Boss erstmals in seiner Dynamax-Variante im Spiel finden und herausfordern. Dafür benötigt ihr nicht nur 800 Dyna-Partikel sowie einen Fern-Raid-Pass, wenn ihr den Kampf aus der Distanz starten wollt, sondern auch starke Konter. Diese haben wir uns für euch genauer angeguckt und stellen sie euch vor.

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So besiegt ihr Dynamax-Regirock erfolgreich

Welche Angreifer sind geeignet? Da Regirock vom Typ Gestein ist, sind Angriffe der Typen Kampf, Pflanze, Boden, Stahl und Wasser sehr effektiv gegen den Boss. Ihr solltet also im Idealfall Angreifer einpacken, die diese Typen abdecken.

Besonders die folgenden Angreifer eignen sich hierfür:

Gigadynamax-Intelleon mit Aquaknarre

Zacian (König des Schwertes) mit Metallklaue und Gigantenhieb

Gigadynamax-Kingler mit Lehmschuss

Gigadynamax-Gortrom mit Kratzer

Gigadynamax-Machomei mit Karateschlag

Eure Angreifer sollten erst in den Kampf kommen, wenn das Dynameter voll aufgeladen ist. Dann sollten sie ihre starken Dyna-Attacken durchführen. Anschließend wechselt ihr sie wieder aus und setzt eure Verteidiger ein, um das Dynameter erneut aufzufüllen.

Welche Verteidiger sollten eingesetzt werden? Um die Angriffe von Dynamax-Regirock einzustecken und euren Dynameter zu füllen, könnt ihr auf die folgenden Monster setzen:

Dynamax-Latias mit Feuerodem

Dynamax-Latios mit Feuerodem

Dynamax-Regice mit Zielschuss

Zamazenta (König des Schildes) mit Metallklaue

Dynamax-Galagladi mit Fußkick oder Psychoklinge

Achtet bei einem Verteidiger darauf, dass ihr optimalerweise einen Typen-Vorteil besitzt, sodass Regirock euch nicht sehr effektiv angreifen kann, sowie das Monster gute Verteidigungs- und KP-Werte besitzt. Zudem ist es wichtig, auf eine Sofort-Attacke zurückzugreifen, die eine Dauer von 0,5 Sekunden besitzt. Obendrein solltet ihr auf die Ausführung von Lade-Attacken verzichten.

So füllt ihr euer Dyna-Meter am schnellsten und könnt so oft wie möglich eure Angreifer einwechseln und mit diesen Schaden austeilen.

Außerden braucht ihr etwas Glück, was die Auswahl der Lade-Attacken von Regirock betrifft. Der Boss besitzt 2 Lade-Attacken, die aus dem folgenden Attacken-Pool stammen:

Steinkante (Gestein)

Fokusstoß (Kampf)

Blitzkanone (Elektro)

Erdbeben (Boden)

Welche Heiler sind geeignet? Grundsätzlich kann jedes Monster als Heiler oder für Schilde eingesetzt werden. Hier ist wichtig, dass ihr die entsprechenden Dyna-Fähigkeiten auf das maximale Level bringt, damit sie maximale Wirkung erzielen können.

Typische Heiler sind solche, die viele Lebenspunkte besitzen sowie hohe Verteidigungswerte haben. Dazu zählen die folgenden Monster:

Dynamax-Heitera

Dynamax-Wailord

Gigadynamax-Relaxo

Gigadynamax-Lapras

Dynamax-Aquana

Wie sollte der Kampf ablaufen? Ihr solltet euch vor dem Start des Kampfes mit eurer Gruppe absprechen, wer welche Rolle übernimmt und abhängig davon euer Team gestalten. Denkt daran, dass jeweils 4 Trainer maximal in einer Gruppe in den Kampf starten können. Achtet zudem auf eine ausgewogene Gruppe und startet nicht mit 4 Angreifern gegen den Boss.

Füllt im Kampf euer Dynameter und wechselt danach auf die Monster abhängig von eurer Rolle. Habt ihr eure Attacken oder Fähigkeiten durchgeführt, wechselt ihr wieder zurück.

Habt ihr im Kampf Probleme, könnt ihr die Abenteuereffekte von Zamazenta und Zacian einsetzen, um den Angriff oder die Verteidigung eurer Monster im Dyna-Kampf zu erhöhen. Außerdem könnt ihr das Item Dyna-Pilz einsetzen, das ihr jedoch regulär nur für PokéCoins erhalten könnt, um euren Angriff zu steigern.

Wie schwer wird der Kampf? Wenn ihr bereits Dynamax-Regice bekämpft habt, dann könnt ihr euch bezüglich der Schwierigkeit an diesem Monster orientieren. Beide Monster besitzen die gleichen Statuswerte und unterscheiden sich nur in ihren Typen sowie den Schwächen, Resistenzen und Angriffen.

Neben dem Debüt von Dynamax-Regirock bringt der April in den letzten Tagen noch einige weitere Inhalte wie Events, Raids und andere Dynamax-Monster. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.