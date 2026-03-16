Pokémon GO Dschungel Cup: 8 Monster, die ihr unbedingt im Team haben müsst

Wenn ihr beim Dschungel Cup in Pokémon GO gewinnen wollt, braucht ihr die passenden Monster. MeinMMO zeigt euch einige der stärksten Exemplare für den Wettbewerb.

Was ist das für ein Wettbewerb? Beim Dschungel Cup in der Superliga-Edition sind nur Monster erlaubt, die maximal 1.500 WP besitzen sowie die Typen Normal, Pflanze, Elektro, Gift, Boden, Flug, Käfer oder Unlicht besitzen. Euer Pokémon darf, neben einem der genannten Typen, auch noch über einen weiteren Typen verfügen.

Wann läuft der Cup? Der Dschungel Cup läuft in der Zeit vom 17. März 2026 bis zum 24. März 2026.

Innerhalb des Turniers erhaltet ihr außerdem die 4-fache Menge an Sternenstaub für Siege. Dazu zählt nicht die Belohnung am Ende eines Kampfsets.

Die stärksten Monster für den Dschungel Cup

Keifel

Was ist das für ein Monster? Keifel ist die Weiterentwicklung von Quiekel und die Vorentwicklung von Mamutel. Das Monster besitzt die Typen-Kombination Eis und Boden. Bereits seit der 2. Generation existiert Keifel.

Keifel

Welche Attacken sind optimal? Wollt ihr Keifel benutzen, dann solltet ihr auf die Attacken Pulverschnee, Eisspeer und Steinkante setzen.

Welche IV-Werte sind die besten? Um das Maximum aus einem Keifel in der Kampfliga herauszuholen, solltet ihr versuchen, ein Exemplar mit den IV-Werten 0/15/10 zu erhalten.

Wofür eignet sich das Pokémon? Keifel ist ein schneller Angreifer, der fix Lade-Attacken einsetzen kann und so Druck auf die Schilde des Kontrahenten aufbauen kann, sodass dieser sie einsetzt. Gleichzeitig hält Keifel jedoch nicht so viel Schaden aus, wie andere Monster aus dieser Liste.

Keifel eignet sich für den Start, zum Einwechseln und auch für das Ende eines Kampfes.

Suelord

Was ist das für ein Monster? Suelord, das Monster mit den Typen Gift und Boden, existiert seit der 9. Generation. Es entwickelt sich aus Paldea-Felino.

Paldea-Felino und Suelord

Welche Attacken sind optimal? Stattet Suelord mit den Attacken Giftstachel, Erdbeben sowie Steinkante aus, um das optimale Moveset zu erhalten.

Welche IV-Werte sind die besten? Ein Suelord mit den IV-Werten 0/14/13 ist das perfekte Exemplar für den Dschungel Cup.

Wofür eignet sich das Pokémon? Suelord ist ein wahrer Tank, der sehr schwer kleinzukriegen ist, wenn ihr keinen Typen-Nachteil im Kampf habt. Das Monster eignet sich am besten für den Start in den Kampf und um es am Ende einzusetzen.

Forstellka

Was ist das für ein Monster? Dieses Monster besitzt die Typen Käfer und Stahl. Ihr erhaltet es, wenn ihr Tannza entwickelt. Bereits seit der 2. Generation ist Forstellka in der Pokémon-Welt bekannt.

Welche Attacken sind optimal? Stattet Forstellka am besten mit den Attacken Käferbiss, Sandgrab und Felsgrab aus.

Welche IV-Werte sind die besten? 0/9/15 sind die perfekten Werte, wenn ihr das Monster einsetzen wollt.

Wofür eignet sich das Pokémon? Auch Forstellka ist ein Monster mit hohen defensiven Werten. Benutzt es, um den Kampf zu beginnen oder zum Ende, um den angeschlagenen Gegner zu besiegen. Während es mit Käferbiss eine schnelle Sofort-Attacke besitzt, ist es nur bedingt geeignet, um den Gegner schnell zur Nutzung seiner Schilde zu zwingen.

Galar-Flunschlik

Was ist das für ein Monster? Seit der 8. Generation gibt es Flunschlik in der Galar-Variante. Das Monster besitzt die Typen Boden und Stahl.

Die Galar-Variante von Flunschlik

Welche Attacken sind optimal? Wollt ihr Galar-Flunschlik einsetzen, dann solltet ihr auf die Attacken Lehmschuss, Steinhagel sowie Erdbeben setzen.

Welche IV-Werte sind die besten? Die optimale IV-Verteilung für das Monster besteht aus den Werten 0/12/15.

Wofür eignet sich das Pokémon? Das Monster ist ein ziemlicher Allrounder. Es hält viel Schaden aus, kann schnell Lade-Attacken aufladen und außerdem eine Vielzahl an gegnerischen Monstern stark treffen. Zudem besitzt es gute Resistenzen gegenüber vielen Angriffen.

Vor allem als Starter sowie als letztes Monster könnt ihr gut auf Galar-Flunschlik zurückgreifen.

Castellith

Was ist das für ein Monster? Entwickelt ihr Lithomith, dann erhaltet ihr Castellith. Das Pokémon besitzt die Typen Käfer und Gestein.

Welche Attacken sind optimal? Zornklinge, Kreuzschere und Felswerfer.

Welche IV-Werte sind die besten? 0/13/13 sind die perfekten IV-Werte für Castellith, wenn ihr das Monster in der Kampfliga einsetzen wollt.

Wofür eignet sich das Pokémon? Castellith kann sehr schnell angreifen und Lade-Attacken einsetzen, sodass der Kontrahent gezwungen wird, Schilde einzusetzen. Auch wenn sich Castellith für alle Phasen des Kampfes eignet, solltet ihr es optimalerweise zum Einwechseln nutzen, um euren Gegner unter Druck zu setzen oder einen eigenen Typen-Nachteil auszugleichen.

Krarmor

Was ist das für ein Monster? Krarmor ist ein Monster mit den Typen Flug und Stahl. Es entwickelt sich aus Kranoviz, welches ihr aus Meikro entwickeln könnt. Alle 3 Monster existieren seit der 8. Generation.

Krarmor

Welche Attacken sind optimal? Das perfekte Moveset besteht aus den Angriffen Sandwirbel, Windschnitt und Gegenstoß. Habt ihr kein Krarmor mit Windschnitt, dann müsst ihr eine Top-Lade-TM einsetzen, um den Angriff zu erhalten, da es sich hierbei um eine exklusive Attacke handelt.

Welche IV-Werte sind die besten? 0/13/14 sind die optimalen IV-Werte für Krarmor.

Wofür eignet sich das Pokémon? Krarmor ist nicht nur defensiv stark, sondern auch in der Offensive ein gutes Monster für den Dschungel Cup. Es kann in allen Phasen des Kampfes eingesetzt werden, brilliert jedoch als Starter-Monster noch etwas mehr, als in den anderen Rollen.

Altaria

Was ist das für ein Monster? Altaria ist ein Monster mit den Typen Flug und Drache. Es existiert seit der 3. Generation und entwickelt sich aus Wablu.

Altaria in regulärer und Shiny-Form

Welche Attacken sind optimal? Altaria solltet ihr mit der Attacken-Kombination Feuerodem, Himmelsfeger und Flammenwurf spielen.

Welche IV-Werte sind die besten? Habt ihr ein Altaria mit 0 Angriff, 14 Verteidigung sowie 15 KP, dann besitzt ihr die optimalen Werte für den Cup.

Wofür eignet sich das Pokémon? Das Monster besitzt hohe Verteidigungswerte und kann einigen Schaden einstecken. Es eignet sich vor allem als erstes Monster in eurem Team oder um es zum Schluss einzuwechseln.

Wielie

Was ist das für ein Monster? Wielie, das Monster aus der 3. Generation, besitzt die Typen Gestein und Pflanze. Wielie ist die Entwicklung von Liliep.

Wielie

Welche Attacken sind optimal? Bringt eurem Wielie idealerweise die Attacken Säure, Felsgrab und Strauchler bei.

Welche IV-Werte sind die besten? 0 Angriff, 15 Verteidigung und 15 KP sind die perfekten IV-Werte für Wielie.

Wofür eignet sich das Pokémon? Das Monster verfügt über recht gute defensive Werte und hält einiges aus. Es eignet sich zum Start in den Kampf, kann aber auch im Kampf oder zum Ende eingewechselt werden.

Tipps und weitere starke Monster

Worauf muss ich bei der Zusammenstellung eines Teams achten? Achtet bei der Zusammenstellung eures Teams darauf, dass ihr ein ausgewogenes Team habt und eure Monster nicht alle dieselben Schwächen besitzen.

Worauf ist im Kampf zu achten? Ihr müsst lernen, wie ihr eure Pokémon einzusetzen habt. Dazu gehört zu lernen, gegen welche gegnerischen Monster ihr euer Pokémon auswechseln solltet und wann dies nicht nötig ist. Lernt zudem, welche Angriffe euch besonders hart treffen und wann und ob es sinnvoll ist, diese mit einem Schild zu blocken.

Schilde im späteren Verlauf eines Kampfes zu besitzen, kann den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage bringen.

Weitere gute Monster: Natürlich sind nicht nur die 7 Monster aus dieser Liste für den Dschungel Cup geeignet. Auch wenn diese der aktuellen Meta entsprechen, könnt ihr auch auf andere Monster setzen. Hier gilt: erlaubt ist, was funktioniert. Einige weitere starke Monster aus er aktuellen Meta findet ihr in der nachfolgenden Tabelle:

Pokémon Attacken IV Anmerkung Grebbit (Normal und Boden) Ruckzuckhieb, Feuerschlag und Brandsand 0/15/13 Benötigt XL-Bonbons Dummisel (Normal) Walzer, Schlagbohrer und Steinhagel 0/14/12 Vergleichsweise seltener zu erhalten Schlurplek (Normal) Walzer, Bodyslam* und Spukball 0/15/10 Top-Lade-TM nötig Arktos (Eis und Flug) Pulverschnee, Eissturm und Orkan* 1/15/14 Selten zu erhalten

Der aktuelle Monat bringt euch wieder allerhand Inhalte mit zu Pokémon GO. Dazu zählen unter anderem Events, Dynamax-Monster oder auch Raids. Wenn ihr wissen wollt, wann euch welche Aktivität im Spiel erwartet, dann schaut gerne auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.