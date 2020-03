Die PvP-Liga ist in Pokémon GO nun offiziell gestartet und bringt gleich eine Menge Belohnungen und Aufgaben für euch. In einem Interview verrieten uns Mitarbeiter von Niantic, wie das PvP-Feature in Zukunft spannend bleiben soll.

Wer wurde interviewt? Wir von MeinMMO hatten die Möglichkeit mit Matt Slemon zu sprechen. Er ist Lead Product Manager von Niantic und hatte eine Menge zur neuen PvP-Liga zu erzählen.

Besonders interessant ist die Zukunft des Features. So versprach er bereits einige Dinge, die in Zukunft auf uns zukommen werden oder an denen sie bei Niantic bereits arbeiten.

PvP-Liga wird dauerhaft spannend gehalten

Das wird am Ranking-System gemacht: Slemon bestätigt, dass Niantic mitbekommen hat, dass das Ranking-System in der Test-Phase nicht so leicht zu verstehen war. Er begründet das damit, dass sie hinter den Kulissen viel daran verändert und Neues ausprobiert haben.

Wir haben festgestellt, dass Spieler auf Level 20 oder 30 beispielsweise Rang 7 erreicht haben, aber weit von Rang 8 entfernt waren und das demotivierend war. (…) Diese Spieler sind dann auf harte Level-40-Grinder getroffen. (…) Ich denke wir haben jetzt ein System, dass beide Fälle lösen soll. Matt Slemon

Am Ranking-System hat sich mit dem Start der 1. Season einiges verändert und unfaire Matches sollen nun weniger stattfinden.

Das Ranking-System in der PvP-Liga war bisher etwas kompliziert

So sollen Attackenänderungen frischen Wind bringen: Slemon verspricht regelmäßige Attackenänderungen, sodass die Meta im PvP nicht immer gleich bleibt, sondern neue Pokémon frischen Wind bringen. Dazu sagt er:

Wir versuchen Abstand davon zu nehmen, den Wert [von Pokémon] zu schwächen. (…) Was wir allerdings tun werden, ist es, neue Attacken zu Pokémon GO zu bringen. Wir werden auch bestehende Attacken zu Pokémon hinzuzufügen, die sie vorher nicht lernen konnten. (…) Ich denke, sowas wird relativ regelmäßig passieren. Alle 1-2 Monate in etwa. Matt Slemon

So sagt Slemon auch, dass wir bald wieder eine neue Attackenänderung merken werden. Diese wird zwar nicht mit dem Start von Season 1 geschehen, doch dass die Attackenänderung im Laufe der Season zu Pokémon GO komme, sei realistisch.

Die Attackenänderungen könnten die Meta also nochmal kräftig durcheinander wirbeln. Zuletzt wurde Lucario mit Aurasphäre plötzlich zum stärksten Kampf-Angreifer, obwohl es zuvor deutlich schwächer war.

Themen-Veranstaltungen sollen mehr Abwechslung bringen: Ein weiterer Punkt den Slemon anspricht, ist die Einführung von Theme-Cups. So könnten zu besonderen Events nur Pokémon von speziellen Typen einsetzbar sein. Dadurch könnten Trainer gezwungen sein, auf diese Typen zu setzen.

Slemon nimmt vorschnellen Hoffnungen aber den Wind aus den Segeln. So sagt er: „Das könnte später im Spiel passieren“. Wir müssen auf diese Option also erst etwas warten.

Orientieren könnte sich Niantic dabei ein wenig an den Cups von TheSilphRoad. Dort werden monatlich unterschiedliche Typen in den Mittelpunkt gestellt. Trainer dürfen nur Monster dieser Typen verwenden.

Gibt es bald offizielle Theme-Cups?

Kommen noch weitere PvP-Events? Aktuell läuft das Event zur Feier des Releases der PvP-Liga. Solche Events könnten in Zukunft häufiger stattfinden. Dazu sagt Slemon:

Ich denke, solche Events wird es in Zukunft geben! Wir werden in Zukunft mehr Events sehen, die auch die PvP-Liga im Hinterkopf haben. Es ist nicht immer so, dass man damit Trainer auf die PvP-Liga vorbereiten kann, denn alles, was man im Spiel macht, bereitet einen auf die PvP-Liga vor. (…) Ich denke, die Spieler werden die kommenden Events etwas anders sehen, wenn sie an die PvP-Liga denken. Matt Slemon

Niantic gibt also zu verstehen, dass sie in künftigen Events ebenfalls ein Auge auf die PvP-Liga werfen werfen, doch den Fokus wird nur ausschließlich auf dem PvP liegen. Am Ende bringen auch doppelte Bonbons oder mehr Sternenstaub Vorteile für die Liga. Events wird es aber in Zukunft definitiv geben.

In Zukunft könnte es weitere PvP-Turniere geben

Wie sieht es mit den Belohnungen aus? Aktuell kann man Giratina aus der PvP-Liga erhalten. Slemon bestätigte, dass Voltolos bis zum Ende seiner Raid-Zeit verfügbar sein wird. Außerdem sagte er über zukünftige Belohnungen:

Wir wollen nicht, dass die PvP-Liga ein komplett eigenständiges System ist. Wir wollen nicht, dass jemand Pokémon GO spielen kann, indem er nur die PvP-Liga nutzt. (…) Wir wollen aber, dass die Belohnungen ausgeglichen sind im Vergleich zu den anderen Aktionen im Spiel. Legendäre sind dabei interessant (…) und es ist geplant, dass wir so etwas bei Events in der Zukunft machen werden. Matt Slemon

Es wird also nicht dauerhaft legendäre Pokémon als Belohnung geben, doch Niantic plant zukünftig mit ähnlichen Events. Slemon meint, dass dies gut bei den Trainern ankam und sie dieses Feedback berücksichtigen werden.

Dennoch bekommt man nicht alles durch die PvP-Liga. Raids oder Feldforschungen werden zukünftig nicht dadurch ersetzt.

Wie man ebenfalls an seltene Pokémon kommt, ist die kommende Spezialforschung mit Genesect: