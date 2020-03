Pokémon GO: Morgen startet das große PvP-Event – Das müsst ihr wissen

In Pokémon GO startet morgen früh, am 13. März, das große Event zum Start der PvP-Liga. Wir zeigen euch die Boni und verraten euch, was sich davon lohnt.

Wann läuft das PvP-Event? Das Ereignis startet morgen früh um 08:00 Uhr Ortszeit, also am 13. März. Ihr könnt die Boni dann bis zum 16. März um 22:00 Uhr ausnutzen.

Während des Events startet auch die PvP-Liga offiziell. Die war bisher in einer Test-Phase und Freitagabend um 22:00 Uhr geht es dann offiziell los.

Alle Infos zum großen PvP-Event

Welche Boni gibt es? Die Belohnungen stehen alle in Verbindung mit der PvP-Liga und den wichtigen Pokémon daraus:

In Raids findet ihr starke Pokémon für die PvP-Liga. Möglicherweise auch die, die es aktuell schon gibt

In der Wildnis erscheinen mehr Kampf-Pokémon

Giratina in der Wandelform kehrt zurück in Level-5-Raids

Erstmalig wird es Shiny Praktibalk geben

Es gibt einen kostenlosen Raid-Pass, wenn ihr 5 Kämpfe eines Premium-Kampfsets gewinnt

Pro Tag könnt ihr anstatt 5 ganze 7 Kampfsets abschließen

In der PvP-Liga gibt es mehr Sternenstaub

Wie kommt man an Shiny Praktibalk? Das Kampf-Pokémon gibt es eigentlich nur aus Level-1-Raids. Dort werdet ihr es also auch weiterhin antreffen und mit Glück auch als Shiny erhalten.

Niantic schreibt aber folgendes dazu: „Am besten stehen die Chancen, wenn ihr es in Raid-Kämpfen der Stufe 1 besiegt und fangt!“. Es klingt also ein wenig so, dass es auch noch auf anderen Wegen verfügbar sein könnte.

Die Shiny-Familie von Praktibalk

Welche Kampf-Pokémon könnten vermehrt erscheinen: Vom Typ Kampf gibt es bereits einige Pokémon, die ihr als Shiny antreffen könnt. Wir zeigen euch die Liste:

Menki

Machollo

Meditie

Makuhita

Riolu

Riolu ist eigentlich nur aus Eiern zu erhalten. Es bleibt abzuwarten, ob es vielleicht auf irgendeine Art im Event verfügbar sein wird.

Lohnen sich Giratina-Raids? Die Wandelform von Giratina kehrt für dieses Wochenende zurück in die Raids. Für die Hyper- und Meisterliga ist diese Form eine solide Wahl und gehört zu den besten Pokémon.

Für Raids hingegen ist die Wandelform nicht zu gebrauchen. Einzig das Shiny von Giratina könnte die Trainer herauslocken, die nicht so sehr auf PvP setzen.

Bald könnte schon das nächste mysteriöse Pokémon auf uns warten: