Pokémon GO: „Der frühe Vogel“ mit Dartiri für 1 € – Was steckt drin?

In Pokémon GO könnt ihr das Ticket “Der frühe Vogel” für den Community Day im März mit Dartiri kaufen. Wir zeigen euch, was die Spezialforschung beinhaltet.

Was ist das für eine Forschung? Wie zu jedem Community Day könnt ihr ein Ticket für einen Euro im Ingame-Shop kaufen. Das Ticket umfasst dann eine Spezialforschung, die sich um das Pokémon vom Community Day dreht. In diesem Fall geht es um Dartiri, das heute, am 6. März, seinen Community Day feiert.

Community Day in Pokémon GO mit Dartiri – So nutzt ihr ihn aus

In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Schritte und die Belohnungen, die es dafür gibt.

Spezialforschung mit Dartiri zum Community Day

Insgesamt gibt es 4 Schritte mit jeweils 3 Aufgaben. Nach jedem Schritt erhaltet ihr dann nochmal einen Haufen weiterer Belohnungen.

Der frühe Vogel 1/4

Aufgabe Belohnung Nutze 10 Power-Ups

bei Pokémon 10 PokéBälle Fange 15 Dartiri Begegnung mit Dartiri Lande 5 gute Würfe 20 Dartiri-Bonbons

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 1.000 Sternenstaub, 10 Sananabeeren und eine Begegnung mit Dartiri.

Der frühe Vogel 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Dartiri 20 Dartiri-Bonbons Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit Dartignis Entwickle 3 Dartiri 10 Pokébälle

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 1.000 EP, eine Begegnung mit Dartiri und 10 Superbälle.

Der frühe Vogel 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige

Curveball-Würfe 20 Dartiri-Bonbons Entwickle ein Dartignis 2x goldene Himmihbeere Verschicke 10 Pokémon 5 Superbälle

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 2.000 EP, 10 Hyperbälle und ein Rocket Radar.

Der frühe Vogel 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 3.000 EP Bereits erledigt Begegnung mit Dartiri Bereits erledigt 2x Silberne Sananabeere

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 2.000 Sternenstaub, 2 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Fiaro.

Sollte man ein Ticket kaufen?

Der Kauf des Tickets lohnt sich definitiv! Der eine Euro sind umgerechnet 100 Pokémünzen. Allein für das Rocket-Radar in der Forschung zahlt ihr im Shop eigentlich 200 Pokémünzen. Dazu kommen dann noch haufenweise Bälle und Beeren, die durchaus nützlich sind.

Die Bälle aus der Forschung könnt ihr dann gleich für den Community Day nutzen und die gesamte Forschung bringt auch eine Menge EP sowie Sternenstaub, die man immer mitnehmen sollte.

Nach dem Community Day geht es mit einem neuen Event weiter. Dort wartet Shiny Nasgnet auf euch. Alle Infos zu diesem Event findet ihr hier:

Pokémon GO kündigt Event mit Shiny Nasgnet an – Bringt euch 4 seltene Pokémon