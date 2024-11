Niantic nutzt Daten aus Pokémon GO, um eine große KI zu trainieren – Das ist ihr Plan

Daten aus Pokémon GO werden von Niantic benutzt, um eine KI zu trainieren. Und die hat ziemlich konkrete Einsatzgebiete.

Künstliche Intelligenz (KI), im Englischen „artificial intelligence“ (AI), ist spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT ein großes Thema in der Öffentlichkeit. Viele Unternehmen arbeiten an eigenen KI-Modellen für unterschiedliche Einsatzgebiete.

Auch Niantic, das Studio hinter Pokémon GO, gehört dazu. Für ihre hauseigene KI nutzt sie unter anderem Daten der Trainer von Pokémon GO.

PokéStop scannen, um Roboter zu trainieren

Was für Daten nutzt Niantic? Laut eigener Aussage nutzt Niantic vor allem Daten von Spielern von Pokémon GO und Ingress, um ihre KI zu trainieren. Im Falle von Pokémon GO handelt es sich hierbei um die Feldforschungen, bei denen ihr einen Ort scannen müsst und dafür Belohnungen erhaltet.

Diese Daten fließen dann in ihre „Niantic Visual Positioning System“ (VPS) genannte KI. Bisher haben sie über 10 Millionen gescannte Orte auf diese Weise vollständig erfassen können, wovon über eine Million dieser Orte bereits Teil der KI sind. Zudem erhält Niantic jede Woche über eine Million neuer Scans von Orten.

Wofür werden die Daten eingesetzt? Während KI-Modelle wie ChatGPT sogenannte „Large Language Models“ (LLM) sind, bei denen Millionen von Daten aus Texten zum Trainieren der KI genutzt werden, ist das Modell von Niantic anders.

Sie nennen ihr Modell „Large Geospatial Model“, übersetzt also großes Geodaten-Modell. Anstatt Texte zu generieren, soll diese KI dazu verwendet werden, computergestützte Systeme durch die reale Welt navigieren zu lassen.

Dazu gehören Anwendungen, wie beispielsweise AR-Brillen. Die Abkürzung AR steht für „augmented reality“ und beschreibt die Visualisierung von virtuellen Objekten in der realen Welt – Wie bei Pokémon GO.

Roboter und weitere autonome Systeme gehören ebenfalls zum Anwendungsgebiet, welches durch die KI von Niantic profitieren soll. Diese sollen durch die Daten eigenständig durch die reale Welt navigieren können.

Auch in ihren Spielen soll die KI eingesetzt werden, um neue Funktionen zu ermöglichen. Ein aktuelles Beispiel sind die Playgrounds in Pokémon GO, die aktuell getestet werden.

Neben Belohnungen für das Scannen von PokéStops, gibt es noch viele weitere Inhalte in Pokémon GO, bei denen ihr mit besonderen Belohnungen vergütet werden könnt. Zumeist findet ihr starke Inhalte in den Events des Spiels. Eine Übersicht über die aktuellen Events im November 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns natürlich auch.