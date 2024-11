Pokémon GO testet gerade neues Feature – Das ist Playgrounds

In Pokémon GO könnte es in Zukunft ein neues Feature namens „Playgrounds“ geben. Erste Spieler auf der Welt können das schon testen.

Was ist das für ein Feature? Als „Playgrounds“ bezeichnet Niantic ein neues AR-Feature, das die Schnappschuss-Funktion von Pokémon GO erweitert.

Der Gedanke dahinter ist, dass verschiedene PokéStops und Arenen als sogenannte Playgrounds fungieren. Besucht ihr diese Orte, könnt ihr dort ein Pokémon abgeben und Schnappschüsse von ihm machen. Es soll dann mit der Welt um sich herum interagieren.

Das Besondere: Euer Pokémon bleibt nach aktuellem Stand für 48 Stunden an diesem PokéStop stationiert, ähnlich wie bei Showcases oder auch bei den aktuellen Dyna-Kämpfen. Andere Trainer, die diese Stops besuchen, können ebenfalls ihre Pokémon dort abgeben, die dann gleichermaßen zwei Tage lang an diesem Ort bleiben.

Haben mehrere Trainer ihre Monster dort abgegeben, kann man auch mit ihnen Fotos machen. So ergeben sich Bilder von ganzen Pokémon-Gruppen mit fremden Pokémon, die miteinander spielen.

Momentan scheint dieses Feature in einer Testphase zu sein.

Wo wird Playground in Pokémon GO gerade getestet?

Aktuell meldeten sich Spieler im Subreddit zu Pokémon GO, TheSilphRoad, die eine Nachricht bekommen haben, dass Playgrounds nun in San Francisco getestet wird.

Dort werden nun die ersten PokéStops in Playgrounds verwandelt, an denen Trainer ihre Pokémon abgeben können.

Tatsächlich ist dies nicht der erste Test dieser Art. Auch in Seattle und Bellevue meldeten Spieler vor einem Monat entsprechende Nachrichten und Test (via reddit).

Wann kommt das Feature zu uns? Das ist derzeit noch offen, und auch, wann das Feature generell „offiziell“ veröffentlicht wird, ist noch unklar.

Was haltet ihr von dem Feature? Die AR-Features von Pokémon GO werden von der Spielerschaft geteilt aufgenommen. Während einige durchaus Spaß damit haben, ihre Pokémon per Kamera in die echte Welt zu transportieren und Fotos von ihnen zu machen, nutzen andere das AR-Feature lieber gar nicht. Dazu kommt, dass die AR-Features aufgrund des Filmens manchmal in die Kritik geraten.

Wir wollen wissen: Wäre das Feature etwas für euch? Würdet ihr eure Monster gerne bei Stops abgeben, um Gruppenfotos mit den Pokémon anderer Trainer zu machen? Oder ist das eher nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!