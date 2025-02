Der nächste Community Day könnte ein ohnehin starkes Monster noch stärker machen

In Pokémon GO wurde das Monster des ersten Community Days im März angekündigt. Und das könnte, dank einer neuen exklusiven Attacke, sogar noch stärker werden.

Wann ist das Event? Nachdem erst kürzlich die Termine für die ersten Events in der neuen Saison bekanntgegeben wurden, gibt es nun auch konkretere Informationen zum ersten Community Day im März 2025. Dieser wird am Samstag, dem 8. März 2025 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfinden.

Dabei wird Krokel, der Feuer-Starter aus der 9. Generation, im Mittelpunkt stehen. Im Event gibt es, neben bekannten Inhalten, auch wieder starke Boni und eine exklusive Attacke, die die Entwicklung von Krokel stark verbessern könnte.

Alle Inhalte des Community Days mit Krokel

Welche exklusive Attacke gibt es? Entwickelt ihr innerhalb des Events oder innerhalb der Woche danach Lokroko, die Entwicklung von Krokel, zu Skelokrok weiter, dann lernt es die exklusive Lade-Attacke Lohekanonade. Außerdem kann Skelokrok mit Beginn des Events die Lade-Attacke Loderlied erlernen.

Warum lohnt sich das? Bei beiden Lade-Attacken handelt es sich um Angriffe vom Typ Feuer. Während Selokrok nicht in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO zu finden ist, ist das Monster in der Kampfliga eine starke Option. Sowohl in der Hyperliga, als auch in verschiedenen Spezial-Cups wie dem Love-Cup kann Skelokrok glänzen.

Durch die neuen Lade-Attacken könnte Skelokrok in der Kampfliga noch stärker werden. Während Lohekanonade ohnehin eine der besten Feuer-Attacken in der Kampfliga ist, steigert der Einsatz von Loderlied zusätzlich den Angriffswert von Skelokrok.

Obendrein ist es denkbar, dass Lohekanonade auch dafür sorgt, dass Skelokrok in Raids eine wesentlich bessere Rolle spielen kann.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events sind die folgenden Boni aktiv:

Krokel erscheint vermehrt und mit stark erhöhter Shiny-Chance

3-fache Menge an Sternenstaub beim Fangen

2-fache Menge an Bonbons beim Fangen

doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon (ab Level 31)

im Event aktivierte Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden lang an

Schnappschuss-Überraschungen

ein zusätzlicher Spezial-Tausch

tauschen kostet 50 % weniger Sternenstaub

Welche weiteren Inhalte gibt es im Event? Beim Community Day wird es auch wieder eine befristete Forschung geben, bei der ihr Krokel mit einem Spezialhintergrund erhalten könnt. Für 2 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr außerdem eine Spezialforschung erwerben.

Zudem wird es während des Events auch wieder Feldforschungen und PokéStop-Showcases mit Event-Pokémon geben sowie verschiedene Event-Boxen, die ihr für PokéMünzen erhalten könnt.

Nicht nur der März wird für euch interessant. Auch im Februar gibt es noch einige Events mit interessanten Monstern, die ihr nicht verpassen solltet. Dabei sind einige sehr starke Pokémon dabei, die eure Teams verstärken können: 12 der besten Pokémon in Pokémon GO gibt’s im Februar – Verpasst sie nicht.