Pokémon GO bringt gleich 2 Pokémon zum nächsten Community Day – Was nutzen sie?

Der Community Day im Februar 2025 bei Pokémon GO stellt zwei Pokémon in den Fokus. Das sind Schnuthelm und Laukaps – was können die?

Wann läuft der Community Day? Der Community Day mit Schnuthelm und Laukaps findet am Sonntag, den 9. Februar 2025 statt. Er beginnt um 14:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr.

Welche Pokémon? Die zwei Pokémon des Tages sind Schnuthelm und Laukaps. Beide sind spezielle Pokémon: Entwickelt ihr Schnuthelm zu Hydragil oder Laukaps zu Cavalanzas, müsst ihr 200 Bonbons einsetzen. Ihr könnt das aber aushebeln, wenn ihr die Pokémon mit Freunden tauscht. Denn ertauschte Schnuthelm oder Laukaps kosten keine Bonbons, um sie zu entwickeln.

Der Community Day eignet sich ideal, um sich die beiden zu schnappen. Doch was können die beiden? Das schauen wir uns unten an. Aber erst fassen wir noch kurz die Boni des Community Days zusammen.

Boni des Community Days: Diesmal gibt es die folgenden Boni, die ihr während des Events nutzen könnt.

Erhöhte Shiny-Chance für Schnuthelm und Laukaps

Die Attacke Kalkklinge für Cavalanzas, wenn ihr es entwickelt

Die Attacke Energieball für Hydragil, nach der Entwicklung Wichtig: Die spezielle Attacke gibt es für Entwicklungen ab Start des Events, bis zum 16. Februar um 10:00 Uhr. Ihr habt also knapp eine Woche lang Zeit.

3x Fang-EP

2x Fang-Bonbons

50 % Sternstaubkosten beim Tauschen

Ein zuästzlicher Spezialtausch

Lockmodule und Rauch halten im Eventzeitraum 3 Stunden lang

Schnappschussüberraschungen

Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons, wenn ihr über Level 31 seid

Befristete Forschung, die bis zum 16. Februar 2025, 22:00 Uhr läuft. Die Forschung bringt euch u.a. je eines der Pokémon mit Spezial-Hintergrund. Auch die Shiny-Chance ist hier erhöht.



Dazu gibt es wie gewohnt passende Feldforschungen, Showcases und eine kostenpflichtige Forschung im Shop.

Was können Laukaps und Cavalanzas in Pokémon GO?

So stark ist Laukaps: Laukaps könnt ihr in Kämpfen getrost ignorieren – egal, ob es um Raids oder PvP-Kämpfe geht.

So stark ist Cavalanzas: Auch Cavalanzas ist leider kein besonders guter Angreifer im PvP von Pokémon GO, auch wenn es ein Ritter-Käfer mit gleich zwei Lanzen ist. Es verfügt aber zumindest über die Sofort-Attacke Konter, was in der Kampfliga als Käfer-Pokémon nützlich sein kann, um den Gegner zu überraschen. In Raids ist es ebenfalls vernachlässigbar.

Wie sehen Shiny Laukaps und Shiny Cavalanzas aus? Die schillerndern Varianten der beiden Pokémon sind recht auffällig und durchaus einen Fang wert:

Shiny Laukaps und Cavalanzas

Was können Schnuthelm und Hydragil in Pokémon GO?

So stark ist Schnuthelm: Leider keine Option für die Kampfliga, es ist zu schwach. Gilt ebenso für Raids. Nehmt lieber andere Optionen aus der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO.

So stark ist Hydragil: Der coole Ninja schleicht sich lieber heimlich raus aus der Kampfliga oder den Raids – denn seine Werte sind für beides nichts.

So sehen Shiny Schnuthelm und Shiny Hydragil aus: Auch Schnuthelm und Hydragil haben auffällige, schillernde Varianten:

Shiny Schnuthelm und Hydragil

Lohnt sich der Community Day im Februar 2025?

Wenn ihr nur nach starken Kämpfern sucht, ist der Tag eher nichts für euch. Aber die Shinys sind beide auffällig und damit durchaus interessante Ziele für Sammler. Zudem ist das eine gute Gelegenheit, die Entwicklungen beider Monster zu bekommen, selbst, wenn man mit niemandem tauschen möchte. Obendrauf gibt es wie immer ein paar Boni, durch die der Tag interessanter wird. Der EP-Bonus kann beim Leveln helfen. Sollte der Tag insgesamt nichts für euch sein: Es gibt ja noch andere Events im Februar 2025 bei Pokémon GO.