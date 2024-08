Pokémon GO: Community Day Classic mit Tanhel – So nutzt ihr das Event richtig

Pokémon GO startet am Wochenende den Community Day Classic mit Tanhel. Hier findet ihr alle Infos und Tipps im Guide.

Wann läuft der Community Day Classic? Das Event startet am Sonntag, den 18. August 2024, um 14:00 Uhr. Schluss ist um 17:00 Uhr.

Was ist das für ein Event? Wie beim Community Day erscheint ein Pokémon an allen Ecken und Enden des Spiels. Die „Classic“-Versionen dieser Community Days bringen dabei immer ein besonders beliebtes Monster zurück, das schon mal so einen Community Day hatte.

Das ist auch dieses Mal der Fall: Tanhel ist der Star des Tages. Es stammt aus der 3. Generation und gehört zu den Typen Stahl und Psycho. Es entwickelt sich über Metang weiter zu Metagross.

Neben Tanhel gibt’s auch ein paar Boni. Welche das sind und wie ihr sie nutzt, erfahrt ihr hier.

Community Day Classic im August 2024 mit Tanhel – Start, Boni, Shiny, Tipps zum Event

Was? Community Day Classic mit Tanhel

Wann? Sonntag, 18. August 2024 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Sternenhieb , wenn ihr von 14:00 bis 19:00 Uhr ein Metagross entwickelt

Boni:

– Deutlich erhöhte Shiny-Chance bei Tanhel

– Viertel-Schlüpfdistanz bei Eiern im Eventzeitraum

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen mit Tanhel

– Feldforschungen mit Tanhel

– PokéStop Showcases mit Tanhel

– Eine Spezialforschung im Shop für rund 1 €, die sich um Tanhel dreht

Kann Tanhel Shiny sein? Ja, ihr könnt es als Shiny bekommen und habt auch eine erhöhte Chance darauf. So sehen Tanhel, Metang und Metagross in der Shiny-Variante aus:

Shiny Tanhel und seine Entwicklungen

Für wen lohnt sich Tanhel in Pokémon GO?

Schlicht und einfach: für alle. Denn Tanhels Entwicklung Metagross gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Mit der Attacke Sternenhieb ist es der absolute Top-Angreifer beim Stahltypen und kann mit anderem Moveset auch als Psycho-Angreifer überzeugen.

Es gibt Metagross grundsätzlich auch als Crypto-Pokémon. Daher lohnt es sich auch, den Tag einfach zu nutzen und Bonbons zu sammeln, um eure Exemplare weiter zu verbessern, falls ihr schon ein starkes Metagross habt.

Zudem gibt es auch eine Mega-Entwicklung für Metagross, die bislang aber noch nicht im Spiel ist. Die dürfte auch verflucht stark werden, wenn es dann irgendwann so weit ist. Es lohnt sich also, sich darauf vorbereitend schon mal mit Tanhel-Bonbons einzudecken.

Abschließend ist es auch in der Meisterliga von Pokémon GO ein brauchbares Monster.

Wie bereite ich mich auf den Community Day Classic mit Tanhel vor?

Platz schaffen: Ihr solltet eure Pokémon-Sammlung soweit leer haben, dass ihr genug Exemplare ohne große Ausmist-Pausen fangen könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Sammlung effizient durchsucht: Hier findet ihr Tipps zum Aussortieren der Box in Pokémon GO.

Welches Mega-Pokémon nutzen? Ihr könnt euch Bonbon- und EP-Boni bei jedem Tanhel-Fang holen, wenn ihr ein passendes Mega-Pokémon aktiv habt. Für das Psycho- und Stahl-Pokémon funktionieren beispielsweise:

Mega-Simsala

Mega-Stolloss

Mega-Scherox

Mega-Rayquaza

Mega-Lucario

Brutmaschine leeren: Achtet darauf, dass eure Brutmaschine zum Start des Events leer ist, denn die Viertel-Schlüpfdistanz gilt nur für Eier, die ihr im Event-Zeitraum in die Maschine legt.

Items: Nützliche Items beim Community Day sind:

Bälle , habt davon auf jeden Fall genügend vorbereitet.

, habt davon auf jeden Fall genügend vorbereitet. Rauch und Lockmodul halten beide drei Stunden lang. Rauch bringt Monster bei Bewegung, Lockmodule locken Monster an einen PokéStop, wenn ihr an einem Ort bleibt.

halten beide drei Stunden lang. Rauch bringt Monster bei Bewegung, Lockmodule locken Monster an einen PokéStop, wenn ihr an einem Ort bleibt. Sananabeeren: Für Metagross braucht ihr eine Menge Bonbons. Mit Sananabeeren könnt ihr eure Ausbeute verdoppeln.

Insgesamt ist der Sonntag ein sehr guter Event-Tag für Pokémon GO, denn mit Metagross bekommt ihr einen der besten Angreifer im ganzen Spiel. Übrigens läuft gleichzeitig auch noch das WM-Event in Pokémon GO, dessen Boni ihr nutzen könnt, und die Kampfwoche mit der Möglichkeit, jede Menge Matches für mehr Sternenstaub zu spielen. Dementsprechend ist dieses Wochenende gut was los in Pokémon GO.