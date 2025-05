Pokémon GO: Guide zum Community Day Classic mit Machollo – So nutzt ihr das Event richtig aus

Am Wochenende wartet der Community Day Classic mit Machollo in Pokémon GO auf euch. Wir zeigen euch, wie ihr das Optimum aus dem Event herausholt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day ist ein Event, bei dem ein Pokémon im Vordergrund steht und in sehr hoher Anzahl, mit erhöhter Shiny-Chance sowie mit einigen Boni erscheint. Die Classic-Variante des Events bringt ein Pokémon zurück, welches in der Vergangenheit bereits einen eigenen Community Day hatte.

Der Community Day Classic im Mai 2025 bringt euch Machollo zurück. Das Kampf-Pokémon stammt aus der 1. Generation und kann sich zu Maschock sowie anschließend zu Machomei entwickeln. Passend dazu findet einen Tag später das Debüt von Gigadynamax-Machomei in Pokémon GO statt. Grund genug, den Community Day Classic für einige Bonbons zu nutzen.

Community Day Classic im Mai mit Machollo – Start & alle Boni des Events

Was? Community Day Classic mit Machollo

Wann? Samstag, dem 24. Mai 2025 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Gegenstoß für Machomei, wenn ihr es bis zum 31. Mai 2025 um 22:00 Uhr entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Trasla

– 3-fache Menge an Fang-Sternenstaub

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen mit Machollo

– Feldforschungen mit Machollo

– PokéStop Showcases mit Machollo

Weitere Inhalte des Events: Im Event erhaltet ihr eine kostenlose, befristete Forschung, für die ihr bis zum 31. Mai 2025 um 22:00 Uhr Zeit habt, um sie zu lösen. Als Belohnung erwartet euch ein Machollo mit einem Spezialhintergrund, bei dem die Shiny-Chance zusätzlich erhöht ist.

Für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr zudem noch eine Spezialforschung erwerben. Als Belohnungen warten hier Begegnungen mit Machollo auf euch, wovon 3 Exemplare einen Spezialhintergrund besitzen. Zusätzlich erhaltet ihr einen Premium-Kampf-Pass sowie ein XL-Sonderbonbon.

Lohnt sich Machollo?

Für Sammler: Konntet ihr bisher noch kein Shiny-Machollo ergattern, dann ist dieses Event die perfekte Gelegenheit für euch, um das nachzuholen.

Für Kämpfer: Machomei gehört bis heute zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Außerdem wird am Sonntag, dem 25. Mai 2025 die Gigadynamax-Variante von Machomei sein Debüt im Spiel feiern. Habt ihr es auf dieses Monster abgesehen, dann könnt ihr den Community Day Classic nutzen, um euren Bonbon-Vorrat aufzufüllen.

Wie ihr euch auf den Community Day Classic im Mai vorbereiten solltet

Platz schaffen: Wenn ihr viele Machollo fangen wollt, dann benötigt ihr entsprechenden Platz in eurer Pokémon-Box. Ihr solltet also bereits vor dem Event ausmisten und für Platz sorgen.

Sollte eure Box sich innerhalb des Events füllen, dann könnt ihr einen einfachen Trick zum schnellen Aussortieren von Pokémon benutzen, um wieder für etwas Platz zu sorgen.

Items vorbereiten: Sorgt für ausreichend Items, damit ihr den Community Day Classic voll ausnutzen könnt. Ihr solltet euch vor allem mit den folgenden Items ausstatten:

Bälle: Selbstredend. Ohne ausreichende Bälle habt ihr keine Möglichkeit, viele Machollo zu fangen.

Selbstredend. Ohne ausreichende Bälle habt ihr keine Möglichkeit, viele Machollo zu fangen. Sananabeeren: Habt ihr es auf die Bonbons abgesehen, dann solltet ihr einige Sananabeeren ansammeln, um die Menge an Bonbons bei einem Fang zu verdoppeln.

Habt ihr es auf die Bonbons abgesehen, dann solltet ihr einige Sananabeeren ansammeln, um die Menge an Bonbons bei einem Fang zu verdoppeln. Lockmodul und Rauch: Beide Items halten, wenn ihr sie innerhalb des Events aktiviert, 3 Stunden lang an. Sie sorge für zusätzliche Machollo-Spawns.

Welche Mega-Entwicklungen sind nützlich? Habt ihr eine passende Mega-Entwicklung im Event aktiv, dann könnt ihr nicht nur zusätzliche Erfahrungspunkte, sondern auch ein zusätzliches Bonbon bei jedem Fang ergattern. Die folgenden Mega-Entwicklungen bieten sich dafür an, da sie alle, wie Machollo, ebenfalls vom Typ Kampf sind.

Mega-Lucario

Mega-Skaraborn

Mega-Lohgock

Mega-Schlapor

Bis zum 27. Mai 2025 findet in Pokémon GO noch ein anderes Event statt. Hier könnt ihr nicht nur erstmals Dakuma entwickeln und dadurch Wulaosu in einer seiner beiden Formen erhalten, sondern auch noch einige weitere gute Monster ergattern: 5 starke Monster solltet ihr im aktuellen Event nicht verpassen.