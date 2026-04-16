Spieler findet einfach Trick, um Tauschen und Raids in Pokémon GO einfacher zu gestalten

In Pokémon GO könnt ihr mit anderen Trainern nicht in Kontakt treten. Ein Spieler hat einen einfachen Weg gefunden, um die Lücke bei vielen Trainern zu schließen.

Wenn ihr schon länger in Pokémon GO unterwegs seid, dann habt ihr sicher auch schonmal verflucht, dass ihr andere Spieler nicht anschreiben könnt. Doch bis heute ist eine direkte Kommunikation mit anderen Trainern im Spiel nicht möglich, obwohl sie einige Vorteile bringen könnte.

Ein Nutzer auf Reddit hat nun einen einfachen und zeitgleich genialen Weg gefunden, um mit anderen Trainern in Kontakt zu treten. Doch Trainer müssen eine Anforderung erfüllen, damit das funktioniert.

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Wenn nicht hier, dann da

Was ist das für ein Trick? Den meisten Trainern dürfte die Campfire-App bekannt sein. Dabei handelt es sich um eine App, die auch von Niantic angeboten wird. Sie ist kostenlos und stellt eine Möglichkeit dar, um eine Verbindung zu verschiedenen Spiele von Niantic wie Pokémon GO oder Monster Hunter Now herzustellen.

Damit erhaltet ihr ein Werkzeug, mit dem ihr verschiedene Aktivitäten im Spiel besser im Überblick behalten und planen könnt sowie Raids mit fremden Spielern zu organisieren. Unter anderem ist es hier auch möglich, mit anderen Spielern zu chatten – auch mit Trainern, die ihr in Pokémon GO als Freunde hinzugefügt habt.

Während das an sich ziemlich offensichtlich sein sollte, dürften viele Trainer bisher nie daran gedacht haben. Der Trainer LaughingOutLoudAgain hat in einem Beitrag auf Reddit auf genau diese Methode hingewiesen.

Zudem erklärt der User auch gleich, wie ihr in Pokémon GO direkt sehen könnt, welche eurer Freunde Campfire installiert haben und wie ihr sie dort findet. Dafür müsst ihr wie folgt vorgehen:

öffnet eure Freundesliste

wählt einen Freund aus

hat er oben rechts ein Icon mit einem roten Ballon, dann hat er Campfire installiert

klickt den Ballon an, um die ID eures Freundes in Campfire zu sehen

notiert euch die ID

öffnet Campfire, klickt ganz unten rechts auf euer Profil und auf den Freunde-Button

sucht nach der entsprechenden ID, öffnet das Profil des Freundes und klickt auf Nachricht

nun könnt ihr den Trainer anschreiben

Was bringt das für Vorteile? Durch diese Methode ist es möglich, Trainer anzuschreiben und mit ihnen einen Fern-Tausch zu koordinieren. Ihr könnt direkt miteinander schreiben und abklären, was ihr beide tauschen wollt.

Zudem ist es so auch möglich, sich für Fern-Raids zu koordinieren sowie das Öffnen von Geschenken abzusprechen, damit beide Trainer den Bonus für das Aufleveln von Freundschaften effektiv nutzen können.

Worauf muss hier geachtet werden? Bedenkt, dass ihr nur Freunde per Campfire anschreiben könnt, die Campfire auch selbst eingerichtet haben.

Zudem wird in dem Beitrag auf Reddit darauf hingewiesen, dass ihr nicht immer von der App informiert werdet, wenn ihr eine Nachricht erhalten habt. Solltet ihr auf die Antwort eines Freundes warten, öffnet die App also aktiv in gewissen Abständen, um keine neuen Nachrichten zu verpassen.

Wenn dieser Trick für euch neu ist, wollt ihr ihn vielleicht direkt probieren und Spieler koordinieren, um Raids zu absolvieren. Glücklicherweise hat der aktuelle Monat, wie gewohnt, verschiedene Raid-Bosse dabei. Welche Inhalte euch aktuell erwarten, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.