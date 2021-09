Pokémon GO zeigt Trainer seine Eier-Belohnung, enttäuscht ihn dann fies

Eine Möglichkeit um in Pokémon GO an Monster zu kommen, ist das Ausbrüten von Eiern. Doch nun berichtet ein Trainer hierbei von einem Bug, der ihn am Ende fies enttäuscht hat. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was passiert ist und zeigen es euch.

Um was geht es? Um in Pokémon GO Monster fangen zu können, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. So spawnen diese wild, ihr findet sie in Raids oder bekommt sie durch Belohnungen. Ein weiterer Weg ist das Ausbrüten von Eiern. Welche Pokémon ihr in den jeweiligen Eiern findet, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Damit sie schlüpfen können, müsst ihr sie in eine Brutmaschine legen und die entsprechende Strecke damit laufen. Welches Monster dann aus dem Ei kommt, wisst ihr allerdings vorab nicht und es bleibt normalerweise eine Überraschung.

Anders war das jedoch beim Trainer Azazicc, der auf reddit von einem Spielfehler in der Eier-Übersicht berichtet. Ihm wurde seine Eier-Belohnung bereits vor dem Brüten angezeigt, sorgte jedoch schließlich zu einer fiesen Enttäuschung. Wir zeigen euch warum.

Aus Top-Angreifer wurde Nullnummer

So sah der Bug aus: Wie der Trainer Azazicc in seinem reddit-Beitrag zeigt, wollte er ein 10-km-Ei in die Brutmaschine legen. Anders als sonst wurde ihm hierbei aber nicht nur das entsprechende Ei dargestellt. Ein Bug im Spiel sorgte dafür, dass ihm seine vermeintliche Eier-Belohnung bereits vorab angezeigt wurde. Demnach sah er ein Flampion, was wohl aus diesem 10-km-Ei schlüpfen soll.

Zum Zeitpunkt seiner Beitragserstellung glaubt Azazicc noch, dass er Flampion erhält und schreibt: “Ich glaube, ich weiß, was ich aus diesem Ei ausbrüten werde”. Außerdem erklärt er in den Kommentaren, dass er sich zwar mit der Codierung des Spiels nicht auskennt, es für ihn aber die logischste Erklärung ist, dass sich Flampion hinter dem Ei versteckt (via reddit.com).

Auch die reddit-Community fiebert eifrig mit und bittet um ein Update, ob denn wirklich Flampion aus dem Ei geschlüpft ist. So schreibt Adudewhosadudeforfun: “Halte mich bitte auf dem Laufenden, was es ist. Es wäre wirklich erstaunlich, wenn es ein Flampion wäre.” (via reddit.com).

Dass sich die Community so über dieses Monster freut, ist nicht verwunderlich, denn Flampion lässt sich zu Flampivian weiterentwickeln, was zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört. Doch die Freude des Beitragerstellers dauerte nur kurz an und sorgte schließlich für bittere Enttäuschung.

Das schlüpfte aus dem Ei: Wie er inzwischen bekannt gegeben hat, schlüpfte statt dem erhofften Flampion leider nur ein Ohrdoch aus dem Ei. Das sorgte bei Azazicc und anderen Trainern der reddit-Community zur fiesen Enttäuschung. So fasst 20rzaugg die Situation mit den Worten “Verdammter Fehler” zusammen (via reddit.com).

Auch diese Reaktion ist nicht überraschend. Verglichen mit Flampion ist Ohrdoch eher ein schwaches Pokémon und somit vor allem für den Pokédex geeignet. Es bleibt Azazicc also nur zu wünschen, dass er beim nächsten Brüten mehr Glück hat.

Wie sind eure Erfahrungen mit dem Ausbrüten von Eiern? Bekommt ihr auch meistens die schlechteren Pokémon? Und hattet ihr auch schon einmal diesen Spielfehler, dass euch bereits vor dem Brüten ein Monster angezeigt wurde? Wenn ja, was kam heraus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

