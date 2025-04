Pokémon GO bringt praktisches Update für nervige Entwicklungs-Items

Einige Pokémon in Pokémon GO entwickeln sich nur mit bestimmten Items. Die Organisation dieser Entwicklungen wird nun einfacher.

In Pokémon GO gibt es mittlerweile eine ganze Menge Items, mit denen ihr bestimmte Pokémon entwickeln könnt. Dazu gehören beispielsweise die folgenden:

Sonnenstein

King-Stein

Metallmantel

Drachenhaut

Up-Grade

Sinnoh-Stein

Einall-Stein

Die Gierspenst-Münzen

Mit den neuen Äpfeln für Knapfel kommen demnächst noch mehr Items dazu.

Das Lästige daran: Man konnte diese Items zwar im Beutel anschauen oder löschen, sie waren aber immer ausgegraut. Nutzen konnte man sie von dort aus nicht. Stattdessen war eine Entwicklung nur möglich, indem man das jeweilige Pokémon aus der Pokémon-Sammlung heraussucht und in dessen Menü die Entwicklung auslöst. Das ändert sich jetzt aber.

So ändert das aktuelle Update die Entwicklungs-Items in Pokémon GO

Im neuen Update zu Pokémon GO steckt eine Verbesserung der Entwicklungs-Items. Die werden im Beutel jetzt nämlich nicht mehr ausgegraut, sondern sind anklickbar. Das sieht so aus:

Ihr könnt die Items anklicken und Pokémon auswählen.

Das Beste daran: Wenn ihr ein solches Item anklickt, bekommt ihr ausschließlich eine Auswahl von Pokémon angezeigt, die sich mit diesem Item entwickeln können. Klickt ihr also beispielsweise auf den Metallmantel, erscheinen Pokémon wie Onix oder Sichlor in der Auswahl. Beim King-Stein werden euch Monster wie Flegmon und Quaputzi angezeigt – und so weiter.

Das bedeutet: Ihr könnt euch jetzt ganz einfach die Monster anzeigen lassen, die sich mit euren Items entwickeln können. Das ist vor allem dann nützlich, wenn ihr vielleicht gar nicht wisst, welche Pokémon auf diese Items zurückgreifen müssen, um sich zu entwickeln.

Wie kriege ich das Update? Das Update ist ab sofort verfügbar, wird aber nicht automatisch erzwungen. Ihr könnt es dennoch schon laden, indem ihr euren jeweiligen App-Store abruft und dort das Update manuell anklickt.

Was steht noch in Pokémon GO an? Der April ist schon halb rum, aber es stehen noch jede Menge Termine an. Zum Beispiel könnt ihr beim aktuellen Event das neue Pokémon Forgita fangen. Das ist aber nicht alles, was der April bringt.

Unter anderem steht auch das Debüt vom oben erwähnten Knapfel an, das sich über spezielle Äpfel weiterentwickeln kann. Außerdem kämpfen wir diesen Monat auch noch gegen Gigadynamax-Relaxo, ein Community Day steht noch an und Dynamax-Entei will herausgefordert werden. Ganz schön was los also! Wenn ihr eine Übersicht wollt: Hier findet ihr alle Events im April 2025 bei Pokémon GO.