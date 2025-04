Pokémon GO bringt eine neue Art, wie ihr Items sammelt

Der 1. April war offenbar ein Test für Pokémon GO, denn das Feature kehrt zurück – als eigenständige Funktion!

Ihr erinnert euch an den 1. April in Pokémon GO? Da tauchten plötzlich überall auf der Map Pokébälle auf, die man einsammeln konnte. In einigen versteckten sich Items, in anderen Begegnungen mit bestimmten Pokémon.

Das kam bei vielen ziemlich gut an, denn normalerweise gibt es in der Wildnis von Pokémon GO keine Items zu sammeln. Und es gibt gute Nachrichten für alle, die das Feature machten: Es kehrt zu einem Event in Zusammenhang mit dem Pokémon Knapfel ins Spiel zurück.

Wann läuft das Event? Am 24. April startet das Event „Süße Entdeckungen“. Das beginnt um 10:00 Uhr und endet dann am 29. April um 20:00 Uhr.

Das Event bringt einige Boni – wie eben das Debüt von Knapfel, aber eben auch die neuen sammelbaren Äpfel, die an die April-Pokébälle erinnern. Wir fassen euch alles zusammen.

Wie funktioniert das neue Feature in Pokémon GO?

Laut der Ankündigung auf dem offiziellen Blog zu Pokémon GO könnt ihr ab dem Start des Events Äpfel finden, wenn ihr auf einem Spaziergang seid. Die tauchen dann einfach auf der Karte auf – sie sollen aber selten sein. Sie bringen euch zwei verschiedene Varianten von Äpfeln:

Süße Äpfel

Saure Äpfel

Diese braucht ihr, um Knapfel zu Drapfel oder Schlapfel weiterzuentwickeln. Süß sorgt für die Entwicklung zu Schlapfel, sauer für Drapfel. Aber: Ihr braucht 20 Exemplare der jeweiligen Äpfel, plus 200 Knapfel-Bonbons.

Zudem können die Äpfel, die ihr findet, Pokémon-Begegnungen auslösen – auch mit Knapfel. Zudem sollen Äpfel öfter in der Nähe von Moos-Lockmodulen auftauchen.

Insgesamt ähnelt das Feature sehr den April-Pokébällen. Spannend wir dazu sehen sein, ob es beim Knapfel-Bezug bleibt, oder ob wir nach Pokébällen und Äpfeln noch weitere Varianten des Features sehen werden.

Was bringt das Event noch? Unter anderem erhaltet ihr doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon, und eine erhöhte Chance auf gleich drei Pokémon:

Botogel hat eine erhöhte Shiny-Chance beim Fangen und Schlüpfen

Raffel hat eine erhöhte Shiny-Chance beim Fangen und Schlüpfen

Kikugi hat eine erhöhte Shiny-Chance beim Schlüpfen

Darüber hinaus erhaltet ihr Beeren beim Fangen von Raffel und Botogel, und die ersten drei Eier, die ihr mit dem Eier-Widget ausbrütet, haben halbierte Schlüpfdistanz. Dazu kommen verschiedene wilde Pokémon, eine befristete Forschung und Showcases. Außerdem findet ihr in 7-km-Eiern Botogel, Kikugi, Mampfaxo und Raffel – die alle auch shiny sein können. Wie es danach weitergeht? Das lest ihr hier: Alle Events im April 2025 bei Pokémon GO.