Pokémon GO bringt eine wichtige Änderung zum Raid-Tag am Wochenende

Am Wochenende steigt der Raid-Tag mit dem entfesselten Hoopa in Pokémon GO. Doch auch euer gebanntes Hoopa wird jetzt nützlich.

Was ist das für ein Event? Am Samstag könnt ihr von 14:00 bis 17:00 Uhr jede Menge Raids gegen das mächtige, entfesselte Hoopa bestreiten. Ihr erhaltet einige Gratis-Raidpässe und somit die Möglichkeit, euch den starken Angreifer zu sichern. Alle Infos und Tipps zum Raid-Tag mit Hoopa gibt es hier.

Nun kam noch ein interessanter weiterer Punkt hinzu: In der englischen Ankündigung des Events wurde nämlich hinzugefügt, dass auch euer bereits gefangenes, gebanntes Hoopa zu einem entfesselten Hoopa werden kann (via pokemongolive.com). Alle Infos dazu fassen wir hier für euch zusammen.

Was steckt hinter dem gebannten Hoopa?

Was ändert sich jetzt? Ab dem Raid-Tag, schreibt das Pokémon-GO-Team in der Ankündigung, wird der Formwechsel für Hoopa bei allen Trainern freigeschaltet. Dabei ist es unerheblich, ob man die Spezialforschung „Entfesselter Schabernack“ erledigt hat, oder nicht. Außerdem kann man das entfesselte Hoopa von dann an auch zu Pokémon HOME schicken – das war bislang ebenfalls nicht möglich.

Für den Formwechsel benötigt man:

50 Hoopa-Bonbons & 10.000 Sternenstaub von gebannt zu entfesselt

10 Hoopa-Bonbons & 2.000 Sternenstaub zurück von entfesselt zu gebannt

So sieht Hoopa entfesselt aus

Das solltet ihr beachten: Wenn ihr nicht gerade ein gebanntes Hoopa mit sehr starken Werten habt, lohnt es sich voraussichtlich eher, das entfesselte Hoopa beim Raid-Tag neu zu fangen. Denn die 50 Hoopa-Bonbons, die für den Formwechsel vonnöten sind, kann man auch gut anders verwenden, etwa zum Leveln oder dem Erlernen einer zusätzlichen Attacke.

Was ist das gebannte Hoopa? Das gebannte Hoopa erschien erstmals zur „Jahreszeit des Schabernacks“ im Jahr 2021, da konnte man sich das Monster im Rahmen einer Spezialforschung schnappen. Dieses Psycho-Geist-Pokémon hatte aber nicht die Möglichkeit, in die stärkere, entfesselte Form zu wechseln.

Im Event „Entfesselter Schabernack“ änderte sich das: Es kam eine weitere Spezialforschung hinzu, die man bekam, sobald man die erste Spezialforschung abgeschlossen hatte. Hatte man das erledigt, durfte man am Ende mit Hoopa in die entfesselte Form wechseln.

Aber: Das Abholen dieser zweiten Forschung war nur für eine begrenzte Zeit kostenlos möglich. Wer das nie erledigt hat, konnte sich auch den Formwechsel für das gebannte Hoopa nicht sichern. Später gab es zwar noch den Top-Raid-Tag mit dem entfesselten Hoopa, doch da war das Pokémon sehr schwer zu besiegen. Vielen dürfte das Monster also auch heute noch fehlen.