Pokémon GO: Bannwelle trifft hunderte Nutzer einer Cheater-App

Pokémon GO hat eine große Bannwelle rausgehauen. Betroffen sind davon vor allem Nutzer einer Cheater-App, die nun teilweise permanent gebannt sind.

Darüber berichten Cheater: In diversen Foren berichten Schummler aus Pokémon GO, dass sie gebannt oder kurzzeitig gesperrt wurden. Betroffen sind offenbar die Nutzer der App „iSpoofer“.

Dies ist ein weiterer großer Schlag gegen Spoofer, die bereits seit längerem von Niantic bekämpft werden.

Wichtiger Schritt gegen Spoofer

Was sind Spoofer? Diese Spieler betrügen in Pokémon GO, indem sie ihren Standort manipulieren. Sie können dann zuhause auf dem Sofa sitzen, aber im Spiel virtuell in New York oder Tokio unterwegs sein.

Dafür nutzen die Schummler bestimmte Apps, die dann den Standort verändern können und dabei auf Pokémon GO zugreifen. Dies ist gegen die Richtlinien von Pokémon GO und wird von Niantic mit Banns bestraft.

Mit einem Joystick können Spoofer überall auf der Welt herumlaufen.

So wichtig war der Schlag jetzt: Getroffen wurden diesmal vor allem Apple-Nutzer. Wenn man weiß wie, dann funktioniert das Spoofen auf Apple-Geräten nämlich ziemlich leicht. Nun dürften aber einige Nutzer komplett gesperrt und andere Cheater etwas eingeschüchtert worden sein.

Es zeigt vor allem auch, dass Niantic erkennt, wenn ein Spieler eine solche App nutzt. Aktuell scheinen nur zufällig ausgewählte Nutzer von iSpoofer betroffen zu sein. Sie haben also nicht gleich alle Nutzer gesperrt.

Im vergangenen Jahr meldete Niantic bereits große Erfolge gegen Cheater.

Wie sieht der Bann aus? Niantic hat mehrere Stufen des Banns. Zunächst bekommt man einen Warnhinweis, dass man erwischt wurde und nun solche Aktivitäten einstellen soll. Danach folgt ein Bann für 30 Tage. Wenn man danach nochmal erwischt wurde, dann wird der Account vollständig gesperrt.

Je nachdem wie oft ein Cheater also erwischt wurde, fällt auch seine Strafe aus. In Foren werden von hunderten Permanent-Banns berichtet. Es dürfte also einige Spoofer weniger geben, die unterwegs sind.

Solche Nachrichten bekommen aktuell diverse Schummler

Was bedeutet das jetzt für die Spieler? Wenn ihr selber mal geschummelt habt und die App „iSpoofer“ nicht genutzt habt, dann solltet ihr euch dennoch nicht zu sicher fühlen. Niantic geht regelmäßig gegen solche Cheat-Anbieter vor. Zuletzt verklagten sie sogar einen Anbieter.

Für die normalen Spieler könnte es in eurer Stadt nun etwas ruhiger werden. Natürlich sind noch viele Schummler unterwegs, doch denen könnte es schon bald an den Kragen gehen.

Pokémon GO kämpft aktuell auch mit fiesen Fehlern bei Shinys: