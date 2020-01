Nächste fehlerhafte Quest in Pokémon GO schenkt euch kein Shiny

Die nächste Feldforschungen im Januar ist in Pokémon GO fehlerhaft. Wie diverse Spieler herausgefunden haben, scheint es kein Shiny Sniebel zu geben.

Das wird berichtet: Auf reddit suchen Spieler aktuell nach fehlerhaften Quests, die kein Shiny hervorbringen können. Offenbar sind sie wieder fündig geworden.

Die Aufgabe „Besiege ein Team GO Rocket-Rüpel“ scheint nach ersten Berichten kein Shiny zu geben.

Fehlerhafte Quests sind nichts Neues

Das ist bereits passiert: Niantic hatte schon vor einigen Tagen die Quest „Brüte 7 Eier aus“ aus den Feldforschungen genommen. Hier sagten sie selbst, dass es durch einen Fehler kein Shiny geben kann.

Die Meldung von Niantic kam erst, nachdem sich diverse Spieler auf reddit ausgetauscht und herausgefunden hatten, dass noch niemand das Shiny Alola-Vulpix aus der Quest bekommen hat.

Bereits Alola-Vulpix konnte aus den Quests nicht Shiny sein

Sind noch mehr Quests betroffen? Von den aktuellen Feldforschungen dürften es nur die Quests rund um Alola-Vulpix und Sniebel sein. Zumindest gibt es noch keine Berichte über weitere fehlerhafte Aufgaben.

Es gibt allerdings Hinweise, dass die Aufgabe „Verwende 10 Nanabbeeren beim Fangen von Pokémon“, welches es bei den letzten Feldforschungen gab, kein Shiny Sichlor hervorbringen konnte. Dies behaupten zumindest hunderte Spieler, die bei der Quest nicht erfolgreich war.

Sind die fehlenden Shinys bestätigt? Eine offizielle Bestätigung seitens Niantic gibt es noch nicht. Man kann allerdings ziemlich sicher sein, dass die Quests fehlerhaft sind. Immerhin haben Sichlor und Sniebel auch eine höhere Shiny-Chance als andere Pokémon. Eine Sichtung davon in den Feldforschungen wäre also nicht unwahrscheinlich.

Niantic dürfte sich wohl in den nächsten Stunden zu diesem Thema äußern. Möglicherweise wird die Sniebel-Quest dann ebenfalls aus den Feldforschungen entfernt.

Von September bis Dezember scheint Sichlor von diesem Fehler betroffen gewesen zu sein.

Könnt ihr Bestätigung geben? Falls ihr doch ein Shiny Sniebel oder Shiny Sichlor aus den oben genannten Feldforschungen bekommen habt, dann schreibt es hier in die Kommentare oder teilt es in unserer Facebook-Gruppe zu Pokémon GO.

