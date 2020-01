Pokémon GO: Schneller Fotos machen für Quests – Mit dieser Einstellung

Für eine Quest in Pokémon GO muss man auch mal ein Foto von seinen Pokémon machen. Das kann ganz schön dauern, wenn man das Monster vorher auf dem Bildschirm suchen muss. Wir zeigen euch, wie das schneller geht.

Um diese Situation geht es: „Lande einen Schnappschuss bei einem Pokémon“ oder „Schieße ein Foto von deinem Kumpel“ sind Quests, die in Pokémon GO bekannt sind. Diese Aufgaben kann man recht schnell lösen, wenn man eine Einstellung ausschaltet.

Dann muss man nämlich nicht mehr nervig im AR+-Modus nach seinem Pokémon suchen und den Boden nach Bewegungen absuchen.

AR+-Modus kann deaktiviert werden

Das müsst ihr machen: Geht in eure Einstellungen bei Pokémon GO. Diese findet ihr, wenn ihr auf den Pokéball in der unteren Mitte eures Bildschirms drückt. Oben rechts seht ihr dann „Einstellungen“.

AR+ ist dann etwas weiter unten. Dort müsst ihr den Haken rausnehmen und den AR+-Modus deaktivieren. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr nur noch Bilder im ganz normalen AR-Modus schießen.

Wenn kein Haken bei AR+ ist, dann ist der Modus ausgeschaltet.

Wofür ist das gut? Wenn der AR+-Modus ausgeschaltet ist, dann muss man nicht ewig auf dem Bildschirm nach dem Pokémon suchen. Es erscheint einfach direkt auf dem Handy und ihr könnt es fotografieren.

Das gilt übrigens auch für euren Kumpel, wenn ihr ihn streicheln oder füttern wollt.

Dies spart unfassbar viel Zeit, denn beim Suchen vom Pokémon kann auch mal eine Minute vergehen. Es braucht nämlich eine glatte Oberfläche. Im normalen AR-Modus braucht es das nicht.

Für lustige AR-Bilder kann man den AR+-Modus wieder einschalten

Was ist, wenn ich schöne Bilder machen möchte? Gewiss ist dafür der AR-Modus nicht gut geeignet. Es sieht einfach nicht mehr „realistisch“ aus, wenn das Pokémon im Bild steht.

Wenn ihr also wieder Pokémon fotografieren wollt, weil ihr gerade an einer coolen Kulisse seid, dann könnt ihr den AR+-Modus einfach wieder einschalten. Dafür müsst ihr dann bei den Einstellung den Haken wieder setzen.

