In Pokémon GO gibt es einige Monster, die jetzt neue starke Attacken lernen können

In Pokémon GO gibt es einige Änderungen an Monstern und Attacken. Diese könnten für einen Bereich des Spiels große Auswirkungen haben.

Die neue Season „Wonnige Tage“ ist frisch in Pokémon GO gestartet. Sie läuft vom 3. Juni 2025 bis zum 2. September 2025. Wie gewohnt bringt euch die neue Season einige neue Inhalte mit ins Spiel. Innerhalb der neuen Season findet außerdem, am 28. und 29. Juni 2025, das große GO Fest 2025 statt.

Im Zuge der neuen Season gab es auch einige Änderungen an Attacken und Monstern. Diese könnten durchaus Auswirkungen auf einen Bereich des Spiels haben.

Diese Änderungen gibt es

Welche Attacken wurden verändert? Die folgenden Attacken wurden in Trainer-Kämpfen angepasst:

Glut: Energieerzeugung wurde erhöht

Käferbiss: 4 Schaden anstatt 3

Zornklinge: 3 Schaden anstatt 2

Säure: Energieerzeugung wurde erhöht

Patronenhieb: 8 Schaden statt 6

Metallsound: 5 Schaden anstatt 3

Panzerfäuste: 55 Schaden anstatt 50

Kismetwunsch: 80 Schaden anstatt 75

Knirscher: Wahrscheinlichkeit, die gegnerische Verteidigung zu verringern, wurde reduziert

Wickel: Verteidigung des gegnerischen Monsters wird garantiert gesenkt

Parabolladung: Energiekosten wurden gesenkt und die Verteidigung des Anwenders wird garantiert erhöht

Welche Pokémon können neue Attacken lernen? Neben den Änderungen an den Attacken gibt es auch einige Monster, die nun neue Attacken erlernen können.

Monetigo: Lade-Attacke Juwelenkraft

Lunala: Sofort-Attacke Dunkelklaue

Skelokrok: Sofort-Attacke Bürde

Bibor: Sofort-Attacke Giftstachel

Arbok: Sofort-Attacke Giftstachel

Nidoqueen: Sofort-Attacke Giftstachel

Nidoking: Sofort-Attacke Giftstachel

Tentoxa: Sofort-Attacke Giftstachel

Toxiquak: Sofort-Attacke Giftstachel

Cerapendra: Sofort-Attacke Giftstachel

Raichu: Lade-Attacke Surfer

Alola-Raichu: Lade-Attacke Surfer

Seejong: Lade-Attacke Surfer

Galar-Mauzi: Sofort-Attacke Metallsound

Stollunior: Sofort-Attacke Metallsound

Strollrak: Sofort-Attacke Metallsound

Stolloss: Sofort-Attacke Metallsound

Moruda: Sofort-Attacke Metallsound

Mauzinger: Sofort-Attacke Metallsound

Knattox: Sofort-Attacke Metallsound

Knattatox: Sofort-Attacke Metallsound

Pamo: Sofort-Attacke Donnerschock

Pamamo: Sofort-Attacke Donnerschock

Pamomamo: Sofort-Attacke Donnerschock

Schlurp: Lade-Attacke Wickel

Milotic: Lade-Attacke Wickel

Moruda: Lade-Attacke Wickel

Galar-Arktos: Lade-Attacke Fliegen

Galar-Zapdos: Lade-Attacke Fliegen

Galar-Lavados: Lade-Attacke Fliegen

Lugia: Lade-Attacke Fliegen

Metang: Sofort-Attacke Zornklinge

Metagross: Sofort-Attacke Zornklinge

Axantor: Sofort-Attacke Zornklinge

Welche Auswirkungen haben diese Änderungen? Die Änderungen dürften vor allem im Bereich der Kampfliga interessant sein. Durch die Vielzahl an neuen Attacken, die einige Monster jetzt lernen können, könnten einige Monster einen Push erhalten und flexibler im Einsatz werden.

Bei den Attacken, die angepasst wurden, fällt auf, dass nur Knirscher verschlechtert wurde. Alle anderen Attacken, an denen etwas geändert wurde, wurden verbessert und verstärkt.

Wie genau die Meta sich dadurch ändert und welche Monster dadurch besser abschneiden werden als zuvor, wird sich im Detail erst in den nächsten Wochen zeigen.

In Pokémon GO ist nicht nur eine neue Season, sondern auch ein neuer Monat gestartet. Und der bringt euch wie gewohnt wieder einige Events und Inhalte mit. Welche genau das sind und wann sie stattfinden, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Juni 2025 in Pokémon GO.