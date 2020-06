In Pokémon GO werden bald die 7-km-Eier verändert. So findet ihr dort dann nur noch Alola- und Galar-Pokémon. Wir zeigen euch die Liste.

Das wurde angekündigt: Momentan findet ihr in den 7-km-Eiern nur die neuen Galar-Pokémon und ihre Gegenstücke aus den anderen Generationen. Das soll sich aber bald ändern.

So wird nach dem Einall-Event der Eierpool der 7-km-Eier komplett überarbeitet und ihr werdet dort nur noch Alola- und Galar-Pokémon finden.

Neue Eier-Liste der 7-km-Eier

Wann findet die Änderung statt? Das Einall-Event geht noch bis zum 8. Juni um 13:00 Uhr Ortszeit. Danach wird der neue Eier-Pool verfügbar sein. Das gilt allerdings nur für die Eier, die ihr erst nach Event-Ende aus den Geschenken erhaltet.

Das steckt im neuen Eier-Pool: Während man vor dem Event noch Fossil-Pokémon in den 7-km-Eiern fand, gibt es ab dem 8. Juni die Pokémon aus den Regionen Galar und Alola zu finden. Dazu gehören:

Galar-Mauzi

Galar-Zigzachs

Galar-Flampion

Galar-Flunschlik

Alola-Sandan

Alola-Vulpix

Alola-Digda

Alola-Mauzi

Alola-Kleinstein

Alola-Sleima

Alola-Rattfratz wird übrigens nicht in den Eiern zu finden sein. Das Pokémon findet ihr dann ausschließlich in der Wildnis.

Mit Ausnahme von Alola-Rattfratz werden diese Pokémon in den 7-km-Eiern zu finden sein.

Was bedeutet das für die Spieler? Der Eier-Pool wird dadurch recht interessant. So findet ihr nämlich entweder die neuen Galar-Pokémon in den Eiern oder habt eine Chance auf ein Shiny.

Jedes der Alola-Pokémon in den Eiern kann als Shiny ausgebrütet werden. Die Chance dabei liegt etwa bei 1 zu 50.

Rein von der Brauchbarkeit sind die Galar-Pokémon vor allem für PvP-Spieler interessant. Einige der Alola-Pokémon zählen dort ebenfalls zu den besten Monstern und dominieren die Tier-Lists der jeweiligen Ligen.

Nach dem Einall-Event geht es direkt weiter mit anderen Events. So hat Niantic bereits 2 weitere Events angekündigt, doch bislang noch keine Details dazu preisgegeben. Wir haben euch in einem anderen Artikel allerdings gezeigt, was in diesen Events auf euch warten könnte.