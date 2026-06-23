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Trainer findet absurde Route in Pokémon GO, die wohl niemand absolvieren will

peekay Paul Kutzner Lesezeit 2 Minuten
Pokemon GO kuriose Route

In Pokémon GO gibt es die unterschiedlichsten Routen. Manche können dabei für Verwunderung sorgen.

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Wenn ihr in Pokémon GO Zygarde-Zellen finden wollt, um das Monster in seine ultimative Form umwandeln zu können, dann müsst ihr wohl oder übel einige Routen absolvieren.

Dabei gibt es die unterschiedlichsten Routen, die sich nicht nur in der Länge, sondern auch in der Form unterscheiden können. Während ihr bei einigen Routen relativ simpel einer Strecke folgt, gibt es auch eher kuriose Laufwege, die ihr absolvieren müsst. So wie auch in diesem Fall.

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Er hat versucht Arceus zu beschwören

Was ist das für eine Route? Während Routen eigentlich schöne Wege sein sollten, die sowohl in Form von Rundkursen als auch Strecken sein können, könnte diese Route für Kopfschmerzen sorgen.

Schaut ihr euch den Verlauf der Route an, dann fällt auf, dass der Verlauf etwas kurios ist. Er führt immer wieder vor und zurück und schickt euch somit in einem kleinen Gebiet immer wieder hin und her.

Bei den meisten Trainern dürfte die Motivation, immer wieder im selben kleinen Gebiet umherzuwandern, wohl vergleichsweise überschaubar sein.

Hier seht ihr die Route:

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Was sagt die Community dazu? Während einige Kommentatoren sich fragen, wie solch eine Route überhaupt genehmigt werden konnte, sorgt sie auch für einige unterhaltsame Kommentare. Einige der Kommentare unter dem Beitrag lauten:

  • Der Typ ist nicht einfach so gelaufen, er hat versucht Arceus zu beschwören, schreibt Federal-Item9177
  • Für dieses Monstrum solltest du besser 3 Zellen bekommen, meint Shart127
  • Ich denke, das hat eine Katze gemacht, vermutet carcher79
  • Er hat sein Smartphone an einer Katze befestigt, denkt auch Actual_Respect3035
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Was haltet ihr von der Route? Würdet ihr sie probieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte in der nächsten Zeit noch im Spiel auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht, in der wir alle Events im Juni 2026 in Pokémon GO aufgelistet haben.

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1 Kommentar
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ach-nee
#1259299

Gehe irgendwie vom Start bis zum Ziel – egal was die Route anzeigt. Wenn die zurückgelegte Streckenlänge einigermaßen passt, bekommt man – je nachdem, was man am Tag schon “erledigt” hat, die Zygarde-Zelle(n), die Begegnung mit Matteo und den Routenabschluss. Wenn ich bedenke, wie Pokestop-Vorschläge, die alle Kriterien erfüllen binnen Sekunden von der KI(?) abgelehnt werden, ist es umso erstaunlicher, welche Routen durchkommen.

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