Pokémon GO: 7 Gegenstände, die ihr nicht wegwerfen solltet

In Pokémon GO kann euer Beutel schnell vor Items platzen. Beim Entrümpeln gibt es Items, die ihr dabei lieber nicht wegwerfen solltet.

Die Kapazität in eurem Itembeutel ist in Pokémon GO begrenzt. Die Erhöhung der Kapazität kostet PokéMünzen, für die ihr entweder Zeit oder Geld investieren müsst. Daher stoßen die meisten Trainer wohl öfters an die Grenze des Beutels und kennen die Meldung Dein Beutel ist voll nur zu gut.

Daher ist es notwendig, den Itembeutel öfters mal zu entrümpeln und von unnötigen Items zu befreien. Nachdem wir bereits erläutert haben, welche Items ihr bedenkenlos wegwerfen könnt, haben wir euch nun aufgelistet, welche Gegenstände ihr lieber nicht wegwerfen solltet.

Diese Items gehören in jeden Itembeutel!

Top-Beleber: Top-Beleber haben im Vergleich zu den normalen Belebern einen großen Vorteil. Sie beleben eure Pokémon nicht nur wieder, sondern heilen gleichzeitig die gesamten Lebenspunkte. Hierdurch könnt ihr Zeit und Platz sparen.

Wenn ihr beispielsweise mitten in einem Raid eure Pokémon schnell wieder fit machen müsst, ist der Top-Beleber das beste und schnellste Item für diesen Zweck. Und da der Top-Beleber quasi ein normaler Beleber und ein Top-Trank in einem ist, benötigt ihr nur einen Platz im Itembeutel, anstatt zwei.

Goldene Himmihbeere: Die goldene Himmihbeere ist die beste Beere im Spiel, um die Chance auf einen erfolgreichen Fang zu erhöhen. Sie bieten sich vor allem an, wenn ihr einen Raid-Boss erfolgreich besiegt habt und euch der erfolgreiche Fang wichtig ist.

Goldene Himmihbeeren sind außerdem vergleichsweise schwer in Pokémon GO zu erhalten. Ihr könnt sie beispielsweise durch Raids und in der Kampfliga erhalten, jedoch nicht durch das Drehen von PokéStops oder durch Geschenke von Freunden. Daher solltet ihr sie mit Bedacht einsetzen und nicht beim Entrümpeln wegwerfen.

Silberne Sananabeere: Ähnlich wie die goldene Himmihbeere, solltet ihr auch die silberne Sananabeere besser nicht wegwerfen. Sie erhöht die Fangchance stärker als die normale Himmihbeere und gibt euch gleichzeitig noch mehr Bonbons als die normale Sananabeere.

Auch die silberne Sananabeere ist, ähnlich wie die goldene Himmihbeere, schwerer im Spiel zu bekommen. Da ihr mit ihr außerdem Platz an normalen Himmih- und Sananabeeren einsparen könnt, solltet ihr nicht auf sie verzichten. Mehr zu den Boni der silbernen Sananabeere.

Sofort- und Lade-TMs: Mit diesen beiden Items könnt ihr euren Pokémon andere Attacken beibringen. Da ihr hierbei keine Möglichkeit habt, die neuen Attacken zu bestimmen, kann es manchmal einige dieser Items benötigen, bis ihr die gewünschte Attacke bekommt.

Daher solltet ihr immer einige dieser TMs besitzen, um neuen Pokémon schnell die gewünschten Attacken beizubringen.

Sonderbonbons und Sonderbonbons XL: Auch Sonderbonbons solltet ihr nicht wegwerfen. Sie sind schwer zu bekommen und sehr mächtig, da ihr diese auch zu Bonbons von legendären Pokémon umwandeln könnt, an die ihr sonst sehr schwer herankommt.

Welche Items sollte ich außerdem nicht wegwerfen? Selbstverständlich solltet ihr auch die Items, die ihr fast ausschließlich für PokéMünzen bekommt, nicht aus eurem Beutel wegwerfen. Hierzu zählen beispielsweise Rauch, Lockmodule, Sternenstücke, Raid-Pässe oder Knursp. Auch die Top-TMs solltet ihr niemals wegwerfen.

Bei diesen Items stellt sich aber wohl sowieso bei den wenigsten die Frage, ob sie weggeworfen werden sollten, oder nicht.

Was sagt ihr zu dem Thema? Welche Items habt ihr immer in eurem Beutel und werft sie niemals weg? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über die kommenden Events im März 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.