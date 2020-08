In Pokémon GO gibt es im August einige spannende Feldforschungen. Wir zeigen euch 7 Quests, die ihr immer mitnehmen könnt und die sich besonders lohnen.

Das wird hier gezeigt: Die Feldforschungen im August beinhalten vor allem Kampf-Pokémon. Passend dazu gibt es noch einige Quests, die seit Monaten dabei sind.

Nicht jede Aufgabe beinhaltet auch ein lohnenswertes Pokémon. Damit ihr genau wisst, welche Feldforschungen ihr lösen solltet, zeigen wir euch hier 7 Quests, die seltene Shinys oder starke Pokémon beinhalten.

Die besten Feldforschungen im August 2020

Fange 3 Pokémon von Typ Kampf: Wer diese etwas kniffligere Quest schafft, der darf sich auf ein Machollo freuen. Die Entwicklung Machomei ist noch immer eines der besten Kampf-Pokémon im Spiel und sollte in keinem Team fehlen.

Dazu kommt noch, dass Machollo ein recht seltenes Shiny ist und ihr immerhin mindestens 3 Shinys braucht, um die Familie komplett zu machen. Wer das noch nicht hat, sollte die Quest also fleißig angehen.

Fange 3 Pokémon mit Wetterverstärkung: Die Aufgabe ist recht schnell gelöst und beinhaltet Meditie. Das Pokémon ist vor allem für PvP-Fanatiker ein wichtiges Monster. Die Entwicklung Meditalis gehört in der Superliga zu den besten Pokémon.

Außerdem kann Meditie Shiny sein. Wer also noch kein schillerndes Exemplar hat, sollte die Quest angehen. Immerhin kann man hier auf ein Shiny mit guten IV hoffen.

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon: Hier wartet ein Glibunkel auf euch und das dürfte einigen Shiny-Jägern noch fehlen. Wer also noch kein Shiny hat, sollte diese recht leichte Aufgabe einfach immer mitnehmen und nebenbei lösen.

Lande 5 gute Würfe: Diese Quest gibt es schon seit Monaten in Pokémon GO und beinhaltet immer noch Voltobal. Das Pokémon kann seit der Safari-Zone im Mai als Shiny gefunden werden und dürfte so einigen Trainern noch fehlen. Immerhin gab es Voltobal in keinem Event nach der Safari-Zone so richtig vermehrt.

Die Aufgabe ist schnell gemacht und sollte immer mitgenommen werden. Selbst wenn ihr das Shiny schon habt, könnte ein schillerndes Voltobal ein gutes Tauschobjekt mit anderen Trainern sein.

Entwickle ein Pokémon: Hier gibt es zwei mögliche Pokémon als Belohnung: Evoli oder Jungglut. Evoli ist für die meisten wohl eine Niete, doch Jungglut bringt als Weiterentwicklung mehr Sternenstaub.

Es gibt im August noch 2 weitere Quests, die Weiterentwicklungen beinhalten, doch „Entwickle ein Pokémon“ ist hierbei wohl am leichtesten. Am besten fangt ihr die Jungglut nicht direkt, sondern lasst sie im Queststapel, um sie dann bei einem Sternenstaub-Event einzusacken.

Lande ein Schnappschuss von einem Kampf-Pokémon: Die Quest beinhaltet Menki, was zwar nicht sonderlich gut ist, doch immerhin Shiny sein kann.

Die Aufgabe ist schnell gemacht und eigentlich zu schade, um sie wegzuschmeißen. Sammelt sie am besten gleich 2- oder 3-mal und macht dann nur einen Schnappschuss. Vielleicht bekommt ihr am Ende ja ein Shiny Menki, auch wenn es wohl nicht das seltenste Shiny im Spiel ist.

Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander: Das ist die klassische Pandir-Quest, die ziemlich selten ist, doch immer mitgenommen werden sollte.

Pandir ist ein seltenes Shiny und aktuell in der Form #5 erhältlich. Wer dieses Pandir noch nicht als Shiny hat, sollte nach der Quest Ausschau halten.

Das müsst ihr beachten: Im August ist auch der Hyperbonus vom GO Fest aktiv. So gibt es jede Woche ein neues Event, was ihr spielen könnt. Dort kommen weitere Feldforschungen ins Spiel, die dann nach einer Woche wieder verschwinden.

Wir haben euch hier nur die Quests gezeigt, die den gesamten August erhalten bleiben.