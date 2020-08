Pokémon GO: Enigma-Woche bringt Deoxys-Raids und diese Shinys

In Pokémon GO läuft mit der Enigma-Woche nun Teil 2 des Hyperbonus. Dabei gibts neue Raidbosse wie Deoxys, Forschungen, Shinys und mehr. Wir zeigen euch alles, was sich nun verändert hat.

Was ist neu? Am 7. August startete in Pokémon GO der zweite Teil des Hyperbonus 2020. Diesmal läuft die Enigma-Woche und wirkt sich auf Raidbosse wie Deoxys, Quests, Shinys und weitere Inhalte in der Welt von Pokémon GO aus.

Wir zeigen euch alle Neuerungen im Spiel und wen ihr jetzt auf den Arenen trefft.

Raid Bosse der Enigma-Woche

Wer ist auf den Arenen? In den sozialen Netzwerken trugen Spieler schon fleißig die Funde der neuen Raidbosse vom 2. Hyperbonus zusammen. Wir zeigen euch in dieser Übersicht, welche Bosse euch auf welchen Schwierigkeitsgraden erwarten.

Schwierigkeit Boss Stufe 1 Klikk*

Sterndu*

Pummeluff

Piepi* Stufe 2 Icognito (U,L,T,R,A)*

Mollimorba

Monozyto

Pygraulon Stufe 3 Lepumentas

Sonnfel*

Lunastein* Stufe 4 Bronzong

Metagross

Togetic

Alola Knogga* Stufe 5 (Legendär) Deoxys*

Bossen, die mit einem * gekennzeichnet sind, könnt ihr nach dem Kampf auch in ihrer Shiny-Form begegnen. Dazu braucht ihr allerdings Glück.

Deoxys Normalform Konter – Beste Angreifer 2020?

Nach langer Abwesenheit ist Deoxys zurück in den Raids der Stufe 5. Wir zeigen euch hier eine Übersicht der Angreifer, die im Kampf gegen den Boss glänzen.

Deoxys selbst gehört zum Typ Psycho und ist anfällig gegen Unlicht, Geist und Käfer.

Die besten Konter:

Stärke Pokémon + Attacken Super Crypto Mewtu mit Psychoklinge + Spukball

Giratina (Urform) mit Dunkelklaue + Spukball

Skelabra mit Bürde + Spukball

Crypto Snibunna mit Standpauke + Schmarotzer Gut Darkrai mit Standpauke + Spukball oder Finsteraura

Crypto Despotar mit Biss und Knirscher

Crpyto Hundemon mit Standpauke + Schmarotzer

Crypto Traunmagil mit Bürde + Spukball

Snibunna mit Standpauke + Schmarotzer

Crypto Scherox mit Zornklinge + Kreuzschere

Mewtu mit Psychoklinge + Spukball Glas-Kanone Gengar mit Schlecker oder Dunkelklaue + Spukball

Crypto Absol mit Standpauke + Finsteraura

Crypto Banette mit Dunkelklaue + Spukball

Crypto Pinsir mit Käferbiss + Kreuzschere

Crypto Tohaido mit Biss + Knirscher Tanks Despotar mit Biss und Knirscher

Trikephalo mit Biss und Finsteraura

Neue Forschungen der Enigma-Woche

Was ist neu? Wenn ihr Fotoscheiben dreht, habt ihr jetzt die Möglichkeit, drei neue Feldforschungen zu erhalten. Die sind jetzt in der Enigma-Woche aktiv.

Gewinne einen Raid Belohnung: Begegnung mit einem Sterndu (Kann Shiny sein)

Treffe 3 Curveball-Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Puppance (Kann Shiny sein)

Fange 3 Pokémon vom Typ Psycho Belohnung: 1 Sonderbonbon



Hofft auf diese Shinys der Enigma-Woche

Wie ihr seht, sind im zweiten Teil des Hyperbonus wieder einige mögliche Shiny-Begegnungen das Thema.

Wenn ihr Glück habt, begegnet ihr den schillernden Formen von Icognito, Deoxys und Sterndu. In folgender Grafik zeigen wir euch die Shiny-Formen im Spiel.

In diesem Monat stehen noch weitere wichtige Termine bevor, die für neue Inhalte im Spiel sorgen. Wir haben für euch eine Übersicht über alle Events im August 2020 bei Pokémon GO, die ihr im Kopf haben solltet.