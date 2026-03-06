Pokémon GO bringt euch die nächsten Tage nochmal die Chance auf viele legendäre Monster

In Pokémon GO startet der 2. Teil des Events zum 30-jährigen Jubiläum. Auch hier erwarten euch allerhand Monster und ein interessanter Bonus.

Was ist das für ein Event? Am Samstag, dem 7. März 2026, um 10:00 Uhr startet der 2. Teil des aktuellen Jubiläums-Events. Es trägt den Namen „30 Jahre Pokémon: Grenzenlos“ und ist bis Montag, den 9. März 2026, um 20:00 Uhr aktiv.

Es schließt damit nahtlos an den ersten Teil des Events an. Während ihr hier vor allem Monster aus der Kanto-Region erhalten konntet, dreht sich der 2. Teil um alle Generationen. Und auch legendäre Monster sind mit dabei.

Alle Inhalte von 30 Jahre Pokémon: Grenzenlos

Welche Monster gibt es in der Wildnis? Laut der Ankündigung zum Event auf pokemongo.com könnt ihr im Event fast alle Monster in der Wildnis fangen, die es im Spiel gibt. Diese sollen abhängig von ihren natürlichen Lebensräumen in den unterschiedlichen Biomen des Spiels erscheinen.

Ausgenommen sind mysteriöse Monster, Ultrabestien, kostümierte und regionale Monster, besondere Formen von Monstern sowie einige Pokémon, die ihr in der Wildnis nicht finden könnt. Als Beispiele werden die folgenden Monster genannt:

Mewtu

Farbeagle

Ninjatom

Kecleon

Giratina

Zoroark

Ignivor

Ramoth

Purmel

Puponcho

Vivillon

Zygarde

Pampuli

Pampross

Cosmog

Cosmovum

Morpeko

Endynalos

Dakuma

Wulaosu

Famieps

Dummimisel

Gierspenst

Monetigo

Bis auf einige Monster in dieser Liste werden legendäre Pokémon nicht explizit für das Event ausgeschlossen. Es ist also davon auszugehen, dass ihr auch diese im Event in der Wildnis finden könnt. Das würde insoweit passen, da auch die legendären Vögel Arktos, Zapdos und Lavados bereits im 1. Teil des Events in der Wildnis fangbar waren.

Welcher Bonus ist aktiv? Ebenfalls passt der Bonus, der während des Events aktiv ist, dazu, dass legendäre Monster in der Wildnis erscheinen können. Aktiviert ihr das Item Rauch, um Pokémon anzulocken, könnt ihr hiermit auch legendäre Monster anlocken. Zumindest, wenn ihr viel Glück habt.

Läuft der GO-Pass weiter? Ja. Ihr könnt weiterhin für den GO-Pass des Events Punkte sammeln. Dabei ist die Grenze an täglichen Punkten sogar aufgehoben in der Zeit von Samstag, dem 7. März 2026, um 0:00 Uhr bis zum Ende des Events am Montag, dem 9. März 2026, um 19:59 Uhr.

Habt ihr es also auf das Mewtu im GO-Pass abgesehen, dann könnt ihr diese Tage noch nutzen, um kräftig Punkte zu sammeln und euch das Monster abzuholen.

Welche Monster gibt es in Raids? Auch die Raids sind in dem Teil des Events vollgepackt mit einigen Monstern.

1-Sterne-Raids:

Pikachu mit Rots Kappe*

Pikachu mit Leafs Hut*

Pikachu mit Klarins Kappe*

Pikachu mit Lyras Kappe*

Pikachu mit Brix’ Hut*

Pikachu mit Maikes Schleife*

Pikachu mit Lucius’ Kappe*

Pikachu mit Lucias Hut*

Pikachu mit Lumius’ Kappe*

Pikachu mit Lumias Kopftuch*

Pikachu mit Warrens Kappe*

Pikachu mit Lottas Kappe*

Pikachu mit Tonys Kappe*

Pikachu mit Rosys Kappe*

Pikachu mit Kalems Kappe*

Pikachu mit Serenas Hut*

5-Sterne-Raids:

Arktos*

Zapdos*

Lavados*

Deoxys (Normalform)*

Darkrai*

Genesect (ohne Modul)*

Anego*

Masskito* (Amerika und Grönland)

Schabelle* (Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien)

Voltriant* (Asien-Pazifik)

Kaguron* (südliche Hemisphäre)

Katagami* (nördliche Hemisphäre)

Schlingking*

Muramura* (östliche Hemisphäre)

Kopplosio* (westliche Hemisphäre)

Necrozma*

Welche Monster gibt es in Eiern? Auch die Liste an Monstern, die ihr aus 2-km-Eiern ausbrüten könnt, ist durchaus lang. Diese sind:

Pichu*

Pii*

Fluffeluff*

Togepi*

Rabauz*

Kussilla*

Elekid*

Magby*

Azurill*

Isso*

Knospi*

Klingplim*

Mobai*

Pantimimi* (nur in Europa)

Wonneira*

Mampfaxo*

Riolu*

Mantirps*

Toxel*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erhalten werden.

Auch nach dem Ende des Jubiläums-Events gibt es natürlich noch viele weitere Inhalte im Spiel. Dazu gehören neben Events auch verschiedene Raid-Bosse oder auch Dyna-Monster. Welche Inhalte es im aktuellen Monat gibt, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.