Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Der April neigt sich langsam dem Ende zu. Doch auch im kommenden Monat warten wieder viele Events und Inhalte im Spiel auf euch. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, welche das sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO .

Evoli speichern, bis es so weit ist: Wir kennen das Problem hier in der Redaktion auch. MeinMMO-Kollege Max Handwerk beispielsweise ist derzeit auf Level 41, braucht aber noch ca. 1 Million EP für das nächste Level.

Was sagt die Community dazu? Einige der Kommentatoren vermuten, dass die Aufgabe mit den Evoli-Entwicklungen schuld daran ist, dass der Trainer bisher noch nicht das nächste Level erreicht hat. Manche Trainer in dem Beitrag sind ebenfalls in der Lage und begründen, warum sie die Aufgaben bisher nicht erfüllt und das nächste Level erreicht haben:

Am Wochenende könnt ihr Drapfel und Schlapfel in Pokémon GO einfacher entwickeln – So geht’s

Pokémon GO: Trainer stehen vor vermeintlich unlösbarer Spezialforschung – Was nun?

Spieler setzt in Pokémon Go mehr als 100 Bälle ein, um ein einziges Pokémon zu fangen – Fragt sich, ob es das wert war

Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist

Pokémon GO: Dynamax Raikou besiegen – 4 Tipps für das Event am Wochenende

Ein Trainer in Pokémon GO hat über 140 Millionen XP zu viel, erreicht trotzdem nicht das nächste Level – Ein Pokémon soll schuld sein

Pokémon GO: Das steckt in der neuen Season Mächtig und Meisterhaft

In den sozialen Medien wird über einen Trainer berichtet, der die notwendige Menge an Erfahrungspunkten für das nächste Level schon weit übertroffen hat. Das nächste Level hat er dennoch bisher nicht erreicht. Und das könnte einen simplen Grund haben.

In Pokémon GO ist das Erhöhen des eigenen Levels ein Anreiz für viele Trainer. Lag das höchste Level zu Beginn noch bei Level 40, können Trainer inzwischen das maximale Level 50 erreichen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to