Pokémon GO: 10 Medaillen, die ihr ganz einfach nebenbei sammeln könnt

In Pokémon GO gibt es viele Medaillen, die ihr sammeln könnt. Einige davon könnt ihr sogar ohne extra Aufwand nebenbei erledigen.

Was sind Medaillen? Medaillen sind in Pokémon GO Errungenschaften, die ihr für das Erreichen von bestimmten Meilensteinen erhaltet. Dabei gibt es für jede Medaille 4 verschiedene Stufen: Bronze, Silber, Gold und Platin.

Wofür benötige ich Medaillen? In erster Linie sind Medaillen für euch selbst und zum Vergleichen eurer Erfolgte mit euren Freunden. Auf dem Weg zu Level 50 müsst ihr jedoch auch immer wieder eine gewissen Anzahl von Gold- und Platin-Medaillen sammeln, um im Level zu steigen. Außerdem gibt es einige Medaillen, die euch Belohnungen in Form von Accessoires oder Fang-Boni für bestimmte Pokémon-Typen bringen können.

Während einige Medaillen schwer zu bekommen sind und es sogar eine gibt, die mehrere Jahre in Anspruch nimmt, gibt es auch einige, die ihr beim Spielen nebenbei erhalten könnt. Diese haben wir für euch zusammengetragen.

Medaillen, die sich nebenbei verdienen lassen

Jogger und Backpacker: Diese Medaillen erhaltet ihr, indem ihr 10/100/1.000/10.000 km lauft (Jogger) beziehungsweise, indem ihr 100/1.000/2.000/50.000 PokéStops besucht (Backpacker). Diese Medaillen füllt ihr ganz automatisch, wenn ihr regelmäßig unterwegs seid und dabei PokéStops dreht.

Sammler und Züchter: Auch diese Medaillen erhaltet ihr ganz von alleine, wenn ihr einfach nur das Spiel spielt. Für den Sammler müsst ihr 30/500/2.000/50.000 Pokémon fangen und für den Züchter wiederum 10/100/1.000/2.500 Eier ausbrüten.

Triathlet: Wenn ihr jeden Tag ein Pokémon fangt und einen PokéStop dreht, habt ihr nach 7 Tagen jeweils eine Pokémon-Fang-Serie beziehungsweise eine PokéStop-Dreh-Serie erreicht. Darum geht es in der Medaille Triathlet. Hier müsst ihr 1/10/50/100 7-Tage-Serien erreicht haben.

Pikachu-Fan: Für diese Medaille müsst ihr jeweils 3/50/300/1.000 Pikachu fangen. Da Pikachu oft in Events im Spiel verfügbar ist, lässt sich diese Medaille auch gut nebenbei verdienen. Bei dieser Medaille könnt ihr sogar Accessoires freischalten.

Bühnenstar: Um diese Medaille zu erreichen, müsst ihr mit 1/2/3/20 eurer Freunde den Status Bester Kumpel erreichen. Öffnet oder verschickt ihr jeden Tag Geschenke, kommt diese Medaille von ganz alleine.

Kameramann: Wenn ihr jeden Tag ein Foto von eurem Kumpel macht, kann es passieren, dass sich hierbei ein Pokémon als Photobomb in euer Foto hereinschleicht. Passiert das 10/50/200/400 mal, habt ihr die verschiedenen Stufen dieser Medaille gemeistert.

Sammler winziger Pokémon und Sammler riesiger Pokémon: Sammelt ihr jeweils 5/25/100/500 XXS- beziehungsweise XXL-Pokémon, erreicht ihr die verschiedenen Stufen von dieser Medaille. Noch schneller geht es, wenn ihr die jeweiligen Pokémon noch entwickelt.

Weitere Medaillen, die sich ganz gut nebenbei verdienen lassen

Es gibt noch weitere Medaillen, die sich mit etwas Aufwand auch nebenbei verdienen lassen. Dazu zählen die folgenden:

Beerenmeister: Verteilt in Arenen insgesamt 10/100/1.000/15.000 Beeren an Pokémon. Statt sie also wegzuwerfen, solltet ihr sie lieber verfüttern. Dafür werdet ihr sogar mit Sternenstaub oder Bonbons belohnt.

Beerenmeister: Verteilt in Arenen insgesamt 10/100/1.000/15.000 Beeren an Pokémon. Statt sie also wegzuwerfen, solltet ihr sie lieber verfüttern. Dafür werdet ihr sogar mit Sternenstaub oder Bonbons belohnt.

Picknicker: Verwendet Lockmodule, sodass andere Trainer hierdurch 5/25/500/2.500 Pokémon fangen. Besonders zu Events kann sich das lohnen. In ländlichen Regionen ist dies aufgrund fehlender Spieler möglicherweise etwas schwieriger.

Erlöser: Erlöst 5/50/500/1.000 Crypto-Pokémon.

Urlauber: Dreht 10/100/1.000/2.000 verschiedene PokéStops.

Arena-Leiter: Verteidigt mit euren Pokémon Arenen für insgesamt 10/100/1.000/15.000 Stunden (auch hier gibt es Accessoires, die ihr freischalten könnt).

Pokémon-Ranger: Erfüllt 10/100/1.000/2.500 Feldforschungen.

Gentleman: Tauscht 10/100/1.000/2.500 Pokémon mit euren Trainer-Freunden.

Pilot: Tauscht Pokémon über eine Distanz von insgesamt 1.000/100.000/1.000.000/10.000.000 km. Diese Medaille erledigt ihr automatisch mit, wenn ihr regelmäßig Monster tauscht.

Was sagt ihr zu den Medaillen in Pokémon GO? Sammelt ihr sie, oder interessieren sie euch weniger? Welche habt ihr vielleicht sogar selbst schon auf Platin? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch dort mit anderen Trainern aus.

