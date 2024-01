Pokémon GO Spieler findet eine Auszeichnung, auf die ihr ganze 12 Jahre hinarbeiten müsst

Ein reddit-User entdeckte eine Platin-Medaille im Pokémon GO, die beinahe unmöglich zu erreichen scheint. Denn es braucht ganze 12 Jahre, um sich die Errungenschaft verdienen zu können.

Was sind Medaillen? Medaillen sind besondere Errungenschaften, die sich Spieler in Pokémon Go durch das Erreichen von bestimmten Meilensteinen verdienen können.

So gibt es etwa Auszeichnungen für zurückgelegte Strecken, gefangene Taschenmonster oder besondere Aktionen. Jede Medaille hat vier verschiedene Stufen: Bronze, Silber, Gold und Platin.

Zusätzlich schalten manche dieser Stufen gewisse Boni frei, wie etwa höhere Erfolgschancen beim Fangen eines bestimmten Typs an Pokémon (via Niantic).

Um welchen Erfolg geht es? User throwupandaway71 postete vor kurzem einen Screenshot, der eine besondere Errungenschaft in Pokémon GO zeigte.

Die Platin Medaille trägt den Titel „Ultra Hero“. Um sie sich zu verdienen, müssen die Spieler den Team GO Rocket Boss Giovanni ganze 50 Mal besiegen.

Das mag im ersten Moment vielleicht nicht allzu tragisch klingen, doch, wie der User bereits richtig nachfragt, lässt sich der Boss nur alle 3 Monate im Spiel bekämpfen.

Der Reddit-User g_pelly schrieb etwa, dass er jedes Mal seit dem Launch des Bosses gegen Giovanni gekämpft habe, wenn er ihn gesehen hätte. Doch mit gerade einmal 21 Siegen ist auch er noch nicht einmal bei der Hälfte der Errungenschaft angelangt.

Wie kämpft man gegen Giovanni? Um gegen den großen Rocket-Boss anzutreten, müsst ihr das Super-Rocket-Radar verwenden, um ihn damit aufzuspüren.

Sollte sich also an dem 3-Monats-Rhythmus auch in Zukunft nichts ändern, in dem ihr Giovanni herausfordern könnt, können sich Spieler also frühestens im Jahr 2031 die Medaille holen.

Denn obwohl Pokémon Go bereits 2016 erschienen ist, hatte der große Rocket-Boss sein Debüt erst im Jahr 2019.

Wenn ihr direkt damit anfangen wollt, für den den 12-Jahres-Erfolg zu arbeiten, dann findet ihr hier noch einen Guide, der euch perfekt auf die Aufgabe vorbereitet:

