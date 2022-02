Pokémon GO: 1 €-Ticket „Hopplahopp” für Hoppspross – Was steckt drin?

In Pokémon GO könnt ihr das 1 €-Ticket „Hopplahopp” für den Community Day mit Hoppspross kaufen. Wir zeigen euch, welche Quests und Belohnungen in der Spezialforschung stecken und ob sich der Kauf lohnt.

Was ist das für eine Forschung? Wie zu jedem Community Day könnt ihr dafür ein Ticket für etwa einen Euro im Ingame-Shop kaufen (Je nach Shop variiert der Preis um ein paar Cent). Das Ticket schaltet euch eine Forschung frei, die bestens zum Community-Day-Event passt. Wir zeigen euch in dieser Übersicht alle Quests und Belohnungen, damit ihr leichter entscheiden könnt, ob sich ein Kauf für euch überhaupt lohnt.

Wo gibt es das Ticket? Öffnet Pokémon GO und besucht dort den Shop. Oberhalb der Boxen findet ihr die Kategorie “Weltweite Events”. Hier findet ihr das Ticket „Hopplahopp”.

Ticket für Community Day mit Hoppspross – Die Forschung

Woher kommen die Infos? Durch die Zeitverschiebung ist der Community Day mit Hoppspross bereits in einigen Regionen aktiv. Trainer veröffentlichten die Forschungen des 1-€-Tickets unter anderem auf reddit. In der folgenden Übersicht tragen wir sie für euch zusammen (via Leekduck.com).

Hoppspross-Forschung zum C-Day 1/4

Aufgabe Belohnung Nutze 10 Power-Ups bei

Pokémon 15 Pokébälle Fange 15 Hoppspross Begegnung mit

Hoppspross Lande 5 gute Würfe 20 Hoppspross-

Bonbons

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben und holt euch die jeweiligen Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.000 Sternenstaub, ein Sternenstück und eine Begegnung mit Hoppspross.

Hoppspross-Forschung zum C-Day 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Hoppspross 30 Hoppspross-

Bonbons Verschicke 10

Pokémon Begegnung mit

Hubelupf Entwickle 3

Hoppspross 15 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben und holt euch die jeweiligen Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.500 Erfahrungspunkte, einen Rauch und eine Begegnung mit Hoppspross.

Hoppspross-Forschung zum C-Day 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige

Curveball-Würfe 50 Hoppspross-

Bonbons Entwickle ein

Hubelupf Ein Rauch Verschicke 10

Pokémon 15 Superbälle

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben und holt euch die jeweiligen Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.500 Erfahrungspunkte, einen Rocket-Radar und 15 Hyperbälle.

Hoppspross-Forschung zum C-Day 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2 Silberne

Sananabeeren Bereits erledigt Begegnung mit

Hoppspross Bereits erledigt 3.500 EP

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben und holt euch die jeweiligen Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 Sternenstaub, 2 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Papungha.

Lohnt sich der Kauf des Tickets?

Das müsst ihr beachten: Der reine Gegenwert der Items, die ihr durch die Belohnungen bekommt, übertrifft den Kaufpreis von 1 €.

Ein Rocket-Radar kostet regulär 200 Münzen, also etwa 2 €

Ein einzelnes Sternenstück kostet 100 Münzen, also etwa 1 €

Hinzu kommen Sternenstaub, Bälle, Beeren und EP

Wer sowieso vorhat, sich diese Items zu kaufen, der kann sie jetzt mit dem 1-€-Ticket zum C-Day von Hoppspross günstiger erhalten. Für euch lohnt sich also dieser Kauf.

Sollten euch die Items nicht interessieren und ihr wollt keine extra-Bonbons für Hoppspross, dann könnt ihr euch das Ticket sparen.

Wie gefällt euch diesmal das Ticket für den Community Day? Ist das etwas, das ihr euch kaufen wollt, oder spielt ihr das Event kostenlos? Schreibt uns eure Meinung doch hier in die Kommentare auf MeinMMO und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Zusätzlich läuft gerade in Pokémon GO ein mächtiger Bonbon-Bonus, den ihr unbedingt ausnutzen solltet.