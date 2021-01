Tanga-Fragen auf Twitch, kurzzeitig erhöhte Preise bei Xbox-Live-Gold, die inoffizielle Ankündigung eines Diablo-2-Remasters und mehr. Im MeinMMO-Podcast sprechen wir über die heißesten Themen der Woche.

Was passiert im Podcast? Wir haben das Podcast-Format zu einer News-Show umstrukturiert. Darin besprechen wir, welche Themen euch in den letzten Tagen am meisten bewegt haben und was dahinter steckt.

Für euch ist das spannend, wenn ihr in den letzten Tagen nicht so aktiv die News mitverfolgt habt aber trotzdem immer auf dem neusten Stand im Gaming-Bereich bleiben möchtet. Schnuppert einfach in die Session rein und seid danach wieder auf dem neusten Stand. Selbst, wenn ihr die News verfolgt habt, geben wir euch im Podcast noch tiefere, redaktionelle Einsichten dazu.

Die News-Show vom 29. Januar 2021

Das sind unsere Themen: Man, man, man. In dieser Woche war einiges los, was Gaming-Fans interessiert hat. Wer da nicht alles mitbekommen hat, sollte das unbedingt nachholen. So könnt ihr mit euren Gaming-Bekanntschaften auf jeden Fall mithalten, wenn man sich am Wochenende im Voice unterhält.

Im Podcast sprechen wir diese Woche über die folgenden Themen:

Wir sprechen im Podcast über die News selbst, um was es da geht und schildern euch außerdem unsere persönliche Sichtweise zum Thema.

Wer spricht da? Mit dabei sind in dieser Woche:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Spotify Inhalt

Feedback? Anregungen?

So könnt ihr euch beteiligen: Wir freuen uns natürlich über konstruktives Feedback und Verbesserungsvorschläge zu unserer neuen News-Show! Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare unter dem Artikel oder in unserem Discord und erzählt, wie ihr das neue Format findet. Ihr könnt uns auch über E-Mail erreichen unter info@mein-mmo.de