Xbox erhöht Preise für Live Gold – Bekommt Kritik, nimmt alles zurück

Am 22. Januar gab Microsoft eine Preiserhöhung für Xbox Live Gold bekannt. Diese bekam jedoch viel Gegenwind. Inzwischen hat Microsoft die Preiserhöhung zurückgenommen und sogar eine allgemeine Verbesserung von Live Gold angekündigt.

Was ist passiert? In einem Blogpost erklärte das Xbox Live Gold Team, dass es eine Preiserhöhung für ihren Dienst geben sollte. Dieser soll, je nach Region, seit bis zu 10 Jahren gleich geblieben sein. Konkret hätten die Änderungen für deutsche Kunden so ausgesehen:

1-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft von 6,99 Euro auf 8,99 Euro

3-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft von 19,99 Euro auf 23,99 Euro

6-monatige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft von 39,99 Euro auf 47,99 Euro

Diese Änderungen sollten sich jedoch nicht auf bereits laufende 6- oder 12-monatige Abos beziehen und erst in frühstens 60 Tagen angepasst werden.

Wie fielen die Reaktionen aus? In den sozialen Medien zeigten sich viele Xbox-Nutzer unzufrieden. So schrieb der Nutzer sawdeanz auf reddit: „Warte 120 pro Jahr? WTF. Ist das immer noch erforderlich, nur um online zu spielen? Was für eine verdammte Abzocke“.

Gerade in Amerika machte sich der Preisanstieg deutlich bemerkbar. Von 59,99 Dollar für 12 Monate ging der Preis hoch auf 59,99 für 6 Monate. Die Webseite Windows Central bezeichnete Xbox Live Gold daraufhin als „schlechtesten Deal im Gaming“.

Im reddit vermuteten viele, dass damit der Game Pass weiter gefördert werden soll. Dieser kostet zwar bis zu 9,99 Euro pro Monat, enthält aber neben Xbox Live Gold auch hunderte Spiele im Abo. Dadurch das Live Gold selbst unattraktiver wird, wird der Game Pass gleichzeitig attraktiver, schlussfolgerte die Community.

Xbox rudert zurück, verspricht große Verbesserung für Live Gold

So reagierte Microsoft auf die Kritik: Am 23. Januar veröffentlichte Xbox einen neuen Blogpost, indem sie angekündigten die Preiserhöhung nicht durchzuführen.

Vorerst sollen die Preise in allen Regionen so bleiben, wie bisher. Eine Preiserhöhung soll auch zukünftig 45 bis 60 Tage vorher angekündigt werden.

Außerdem versprach Xbox eine Verbesserung für Live Gold. Free2Play-Spiele sollen künftig online spielbar werden, ohne dass man dafür Xbox Live Gold braucht. Die Umsetzung davon soll jedoch noch etwas dauern. Updates sollen in den kommenden Monaten kommen.

„Darum ist Microsoft besser als Sony“

Wie reagiert die Community auf das Update? Unterhalb des Tweets von Xbox sammeln sich etliche Nutzer, die sich bei Microsoft für die Reaktion bedanken und loben:

Der Twitch-Streamer DansGaming kommentiert: „Ich bin es nicht gewohnt, dass so schnell etwas für den Kunden getan wird. Danke, dass ihr zuhört und das Richtige tut“.

Der Nutzer SonOfStormcloak schreibt sogar: „Seht ihr. DAS ist der Grund, warum Microsoft Lichtjahre besser ist als Sony. Hätte Sony auf die Kunden gehört und ihre Entscheidung rückgängig gemacht? Ich wette jeden Dollar, den ich besitze, dass sie es nicht getan hätten. Danke, Microsoft und Xbox. Fan auf Lebenszeit“.

Allerdings gibt es auch deutliche Kritik.

Einige wundern sich darüber, dass die Preiserhöhung direkt so drastisch ausgefallen ist. Für sie hätte eine Erhöhung um wenige Dollar keinen Shitstorm kreiert, eine Erhöhung um 100 % für ein Jahresabo aber schon.

Auch für den Service Xbox Live Gold überhaupt gibt es Kritik. Dieser muss gekauft werden, damit man auf der Xbox online spielen kann. Am PC gibt es so eine Praxis nicht. Einige hoffen deshalb auf eine allgemeine Abschaffung dieses Systems, das es übrigens auch bei Sony mit PlayStation Plus gibt.

Der Game Pass wiederum bietet ebenfalls Zugriff auf die Online-Funktion und zudem auf hunderte von Spielen. Mit dabei sind inzwischen auch Titel von EA, darunter Battlefield, Die Sims und Titanfall 2. Mehr dazu hier:

