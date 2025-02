Pax Dei gibt euch 5 Chancen, damit euer Haus im MMORPG erhalten bleibt – So rettet ihr euer Grundstück

Seit der letzten Säuberung haben wieder viele Spieler den Early Access von Pax Dei verlassen. Deshalb greift das Entwicklerteam wieder zu drastischen Maßnahmen, um mehr Platz im MMORPG zu schaffen.

Was führen die Entwickler durch? In diesem Monat findet eine Aufräumaktion statt. Wie auch schon im August 2024 werden verlassene Grundstücke entfernt, um Platz für neue zu schaffen. Bei dieser Säuberungsaktion wurden so fast 8 % aller Grundstücke entfernt.

Seitdem gab es immer mal wieder Termine, an denen die Grundstücke bereinigt wurden. Doch dieses Mal habt ihr eine Chance mehr, um euer Haus zu sichern.

Wann findet die Aktion statt? Spieler haben bis zum 28. Februar 2025 um 11:00 Uhr morgens Zeit, ihr Grundstück zu sichern. Dann wird die Aufräumaktion durchgeführt.

Wie schön die Welt von Pax Dei aussieht, könnt ihr euch im folgenden Trailer ansehen:

5 Chancen, um das eigene Grundstück zu sichern

Wie kann das Grundstück gerettet werden? Ihr müsst nur eines von 5 Kriterien erfüllen, wenn ihr euer Grundstück retten wollt. Folgende 5 Punkte müssen zutreffen, damit das Grundstück gelöscht wird:

Kein Log-in in den letzten 28 Tagen

Auf eurem Grundstück sind weniger als 20 Bauteile

Ihr habt weniger als 7 Truhen

Es müssen sich weniger als 7 Crafter auf eurem Grundstück befinden

Ihr habt noch keinen Marktstand gebaut

Um also das Löschen eures Grundstücks zu verhindern, ist es am leichtesten, sich einfach einzuloggen. So verhindert ihr, dass euer Erbautes der Säuberungsaktion zum Opfer fällt.

Ist das fair? Es ist verständlich, dass das Entwicklerteam den Spielern Platz zum Bauen lassen möchte, die aktiv sind. Deshalb sind regelmäßige Reinigungsaktionen nachvollziehbar. Es gibt zudem viele Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit ein Grundstück gelöscht wird. Das macht es schwerer, das Grundstück eines Spieles zu löschen.

Solche Säuberungsaktionen haben allerdings einen faden Beigeschmack, wenn man bedenkt, dass der Early-Access Geld kostet. Wenn Pax Dei nicht gerade im Angebot ist, kostet die Standard-Version schon 40 Euro.

Dabei wird eine „feste Anzahl an Grundstücken“ auf Steam versprochen. Wenn diese gelöscht werden, halten sich die Entwickler nicht an die Beschreibung, die es zum Early-Access gibt. Trotzdem ist Pax Dei eines von 6 MMORPGs, auf das sich MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz besonders freut: Welche MMOs rocken 2025? Auf 6 Spiele freue ich mich besonders