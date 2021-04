Path of Exile verärgert Fans, weil man Twitch-Streamer dreist bevorzugt

Es heißt: Man hätte angefangen, Streamern jetzt Geld für „Spnsored Streams“ zu geben und fühlte sich so, als hätte man „eine Menge Geld in Brand gesetzt“, als die gar nicht streamen konnten. Daher hat man rasch eine Entscheidung getroffen – die meisten Streamer hätten danach gar nicht gefragt und sollten auch jetzt nicht beschuldigt werden.

Das sagen die Entwickler nun: Der Chef von Path of Exile, Chris Wilson, hat sich den Fans gestellt und hält für die Entscheidung den Kopf hin. Es sei ein „ziemlicher großer Fehltritt“ gewesen, den Streamer zu erlauben, sich an der echt langsam vorangehenden Schlange vorbeizudrücken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das kam nicht so richtig gut bei den Fans an.

Ein Streamer erklärte: Das Leben sei einfach nicht fair. Das müsse jeder klar einsehen. Wenn man in Afrika geboren werde, habe man eine hohe Chane, ohne sauberes Wasser aufzuwachsen. Das sei auch nicht fair. So sei es jetzt eben auch mit der “Priority Queue” für Streamer in Path of Exile.

Das heizte die Stimmung weiter an: Auf reddit waren die Spieler recht schnell in „Mistgabeln raus“-Stimmung. Nun wurden Clips von Twitch-Streamer geteilt, die mit den Angriffen auf sie klarkommen wollten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Streamer Quin69 konnte sein Glück kaum fassen, als er plötzlich in Path of Exile war:

Insert

You are going to send email to