Path of Exile stellt seine neuen 19 Klassen vor, die Community lacht wegen der Patch Notes

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben ihre 19 Klassen sowie deren Änderungen für das kommende „Legacy of Phrecia“-Event enthüllt und eine Änderung bringt die Community zum Lachen.

Was ist das für ein Event? Wie im letzten Jahr erhalten die Fans von Path of Exile zwischen den Seasons ein Event. Das „Legacy of Phrecia“-Event ersetzt die 19 Erweiterungsklassen im Spiel durch andere, abgedrehte Versionen, die vollkommen anders sind, als die gewohnten Klassen aus Path of Exile.

Das Event gab es 2025 das erste Mal und auch dieses Mal werden die gleichen Klassen wie im letzten Jahr zurückkehren. Doch im Vergleich zur ersten Version, haben die Entwickler diesmal einiges verändert. Die Patch Notes bringen dabei auch die Fans zum Schmunzeln.

Patch Notes zum Schmunzeln

Was findet die Community so lustig? Die neuen Patch Notes auf PathofExile.com geben Einblicke in die dutzenden Änderungen an den Erweiterungsklassen sowie allgemeine Änderungen, wie das Feature, dass jede Karte eine zufällige Modifikation hat, die sie verstärkt.

Doch die Spieler lachen derzeit über eine Änderung, die die Erweiterungsklasse der Hexe, den Harbinger, betrifft. Bei der Klasse heißt es in den Patch Notes übersetzt: „Die passive Fähigkeit, von der die Community glaubt, dass sie laut Wiki ‚Temporal Empowerment‘ heißt, hat nun eine um 55 % erhöhte Abklingzeit-Wiederherstellungsrate (zuvor 40 %).“

Es wirkt zunächst, als hätten die Entwickler selbst vergessen, wie der Statuswert offiziell heißt, und dann einen Namen im Wiki gefunden, der womöglich gar nicht stimmt. Doch die Harbinger Stats sind nicht in Klarschrift bezeichnet, weshalb die Entwickler nicht einfach sagen, wie der Stat wirklich heißt. So mussten sie einen Weg finden, dem Spieler zu sagen, was sich ändert, ohne zu verraten, wie der Stat wirklich heißt.

Was sagen die Spieler? Die Spieler von Path of Exile lachen über den Witz der Entwickler und freuen sich über die indiskrete Botschaft. So schreibt Reddit-Nutzer neuby: „Es sieht so aus, als würden sie trollen, aber in Wirklichkeit haben sie nur die Knotennamen vergessen und mussten sie im Wiki nachschlagen. Das passiert, wenn man in den Schulen aufhört, Harbinger zu unterrichten.“

Auch Nutzer Infenso freut sich auf Reddit: „Wer auch immer das geschrieben hat, ist dafür verantwortlich, dass ich vor Lachen Kaffee durch die Nase prustete. Es tat so gut weh.“

Nutzerin blvcksvn hat die Übersetzung im Wiki wohl eingetragen, sie schreibt auf Reddit: „Sie haben meine Fan-Übersetzungen anerkannt“ und ergänzt einen Smiley.

Dass die Entwickler von Path of Exile immer wieder kreativ werden, zeigen sie nicht nur in den Patch Notes, sondern auch in ihren Videos. So haben sie der Welt schon bewiesen, dass man den Krieger nur falsch spielen muss, um ihn gut zu spielen: Entwickler von Path of Exile 2 zeigen, wie stark der Krieger sein kann – man darf ihn bloß nicht als Krieger spielen

