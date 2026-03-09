Neues Update von Path of Exile lockt 190.000 Spieler auf Steam, jetzt verraten die Entwickler, woran sie noch arbeiten

Die neue Season „Mirage“ ist am Wochenende in Path of Exile gestartet und hat wieder viele Spieler angelockt. Nachdem bereits am Wochenende viele Hotfixes gekommen waren, gibt es nun einen Ausblick der Entwickler, woran noch gearbeitet wird.

Wie lief der Seasonstart? Mit Path of Exile: Mirage haben die Entwickler nach langer Zeit eine größere Änderung am Endgame-System des Spiels vorgenommen. Damit folgt nach der Überarbeitung des Handelssystems im Spiel im letzten Jahr nun die nächste grundlegende Überarbeitung des Spiels.

So möchten die Entwickler ihr System entschlacken und die Erfahrung für die Spieler mit dem Update feintunen. Auch die Neuerungen rund um das neue Holy-Hammer-Build, das auch Entwickler „Octavian“ spielt, wirkt wie ein guter Ersatz für die erstmal ausbleibende neue Klasse.

Dass das Update gut ankommt, spiegeln auch die Spielerzahlen auf Steam wider. So haben sich zum Seasonstart am Freitag über 190.000 Spieler (Quelle: SteamDB) versammelt um ins ARPG zu starten. Doch auch die Entwickler waren nicht untätig.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season sehen:

11 Hotfixes und es kommen noch mehr

Was haben die Entwickler am Wochenende vollbracht? Die Entwickler waren am Wochenende des Seasonstarts nicht untätig und haben ganze 11 Hotfixes für die dringendsten Probleme geliefert. Für die Fans nichts Ungewohntes, denn das ARPG bekommt häufig nach dem Start noch dutzende Anpassungen.

Diesmal scheint den Entwicklern der Seasonstart aber besonders gut gelungen zu sein. So haben Sie in einem neuen Post über die Probleme und Änderungen berichtet, die sich derzeit noch in Arbeit befinden.

Auf PathofExile.com gibt es derzeit nur 9 Dinge, die vor allem sehr spezifische Probleme sind, die manche Spieler ärgern. So soll ein Problem behoben werden, bei dem Spieler aus den permanenten Ligen, die also gar nicht das neue Update spielen, Probleme mit dem Fortschritt im Atlas haben.

Wie reagieren die Fans auf den problemlosen Start? Die Fans sind fast verwundert davon, wie gut diesmal alles lief. So gibt es viel Lob für die Entwickler, aber auch noch einige Punkte, die den Spielern in der Auflistung der Entwickler fehlen. So schreiben sie auf Reddit:

Ecstatic_Chard4184: „Wenn ihr den Fehler behebt, bei dem Klicks nicht registriert werden, ist das die beste League aller Zeiten“

yuimiop: „Wahrscheinlich der langweiligste ‚Woran wir gerade arbeiten‘-Post, den ich je für POE gesehen habe, was ein Kompliment an die Entwickler ist. Normalerweise gibt es zu diesem Zeitpunkt im Spiel irgendein schreckliches Problem mit der League.“

SoulofArtoria: „Wo wir gerade dabei sind, lasst die Caches bitte etwas fallen lassen? Meistens lassen sie buchstäblich nichts außer komplettem Müll-Loot fallen. […].“

v4xN0s: „Ich hasse es einfach, darauf zu warten, dass die Mobs spawnen, und dann für ihre Truhen zurückzulaufen. Falls ihr das seht, GGG, lasst bitte alle Mobs im Voraus spawnen, anstatt uns über sie drüberlaufen zu lassen, und ändert, wie die Bronze- und Silber-Truhen funktionieren.“

Ganz, ohne dass jemand noch einen Verbesserungsvorschlag hat, wird Path of Exile zwar nie sein, aber dass man mit der neuen Season bislang ein gutes Bild abgibt, ist für die Spieler sowie die Entwickler schön. Was die neue Season sehenswert macht, erfahrt ihr hier: Path of Exile verändert sein Endgame komplett, entfernt nervige Funktionen und Grind-Faktor