Chefs von Path of Exile verraten, welche Klassen sie in der neuen Season spielen, haben 2 völlig unterschiedliche Ideen

Path of Exile bietet unzählige Builds und Klassen, die den Spielern unterschiedliche Erlebnisse bescheren. MeinMMO hat die Entwickler gefragt, was sie in der neuen Mirage-Liga spielen werden.

Um wen geht es? Bei einem Presse-Event zur neuen Liga von Path of Exile „Mirage“ haben wir die Entwickler gefragt, welche Klasse ihnen beim Test der neuen Season besonders gefallen hat und was sie mit dem Start der neuen Liga spielen werden.

Dabei haben uns Chef Mark Roberts sowie Chef-Entwickler „Octavian“ geantwortet und jeweils begründet, warum sie ihre Wahl spielen werden.

Neue Klasse, neues Glück

Was spielt der Chef-Entwickler? „Octavian“ ist der Nickname des Entwicklers, der für Grinding Gear Games die Entwicklung der neuen Season vorrangig vorangetrieben hat, während sich die Studio-Chefs Mark Roberts und Jonathan Rogers mehr auf Path of Exile 2 konzentrieren konnten.

Wenig verwunderlich entscheidet sich der Entwickler „Octavian“ für den neuen Build des Holy-Hammers. Die neue Klasse, die man bereits in einigen Teasern auf YouTube bekommt, wird mit den neuen Holy-Fähigkeiten ein neuer Build verpasst, der laut dem Entwickler viel Spaß macht.

So soll der neue Build durch „Divine Blast“ sowie die heilige Energie viele genüssliche Explosionen erzeugen, die einfach Spaß machen. Er selbst hat die Klasse viel gespielt und seine eigene Erfahrung mit der Klasse mit in die Entwicklung einfließen lassen, um sie noch besser zu machen.

Was macht der Chef? Mark Roberts hat hingegen einen anderen Ansatz. Er erklärt auf die Frage hin, dass er Path of Exile stets mit Freunden spielt. Dabei spielt er immer einen Supporter, und zwar grundsätzlich den, der von der Community als die „schlechteste Klasse“ und absolut „Anti-Meta“ bezeichnet wird.

Dabei will er selbst sehen, ob die Community recht hat oder ob er selbst einen Weg findet, aus der vermeintlich schlechten Klasse etwas Gutes zu machen. Für ihn gehört dieser Prozess wohl zu jeder Season dazu, um mehr über das eigene Spiel zu lernen.

Die beiden Entwickler spielen also grundsätzlich verschiedene Builds, auch wenn sich Mark Roberts noch nicht festgelegt hat.

Mit dem neuen Build des Heiligen-Templars in Path of Exile haben die Entwickler wieder einmal eine neue Möglichkeit hinzugefügt, ihr ARPG zu spielen. Doch für eine neue Klasse reicht das Ganze noch nicht: Chef von Path of Exile kann nicht einfach Warlocks wie in Diablo 2 veröffentlichen, setzt auf eine gute Alternative

