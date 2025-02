Spieler läuft 144-mal den schrecklichsten Dungeon in Path of Exile 2 – Zeigt nach 90 Stunden seine gesamte Beute

In Path of Exile 2 könnt ihr euch aussuchen, welche Inhalte ihr nach der Kampagne zocken wollt. Ein Dungeon gilt dabei als besonders unbeliebt, doch das sieht eine Person ganz anders.

Was ist das für ein Dungeon? Die „Trials of Sekhemas“ sind Prüfungen in Form eines Dungeons, die mit Path of Exile 2 neu dazu kamen. Euer Charakter muss sich hier verschiedenen Herausforderungen stellen, bei denen er keinen Schaden erleiden darf.

Während des Dungeons gibt es eine Art zweiten Lebensbalken, der eure Ehrbarkeit anzeigt. Für jeden Feind, der euch trifft, sinkt dieser Balken permanent und kann nur durch einzelne Mechaniken während der Prüfungen wiederhergestellt werden.

Der zweite Lebensbalken ist auch während des Kampfes gegen den Endboss aktiv, was die Community des Öfteren frustriert (via Reddit). Oft endet der Kampf damit, dass der Charakter Schaden erleidet und trotz fast voller Lebenspunkte umkippt, weil die eigene Ehrbarkeit auf 0 gesunken ist.

Ein Abenteurer hat jedoch Gefallen an den Prüfungen gefunden und sie gleich 144-Mal absolviert. Jetzt zeigt er seine Beute.

Hier könnt ihr das filmreife Intro von Path of Exile 2 sehen:

90 Stunden Farmen für gute Beute

Wie liefen die Runs? Der Spieler Shanochi liebt die „Trials of Sekhemas“ und kann gar nicht genug davon kriegen. In den vergangenen Wochen hat er 144-Mal den Dungeon abgeschlossen und dabei jedes einzelne Item notiert, das ihm vor die Füße fiel.

In seinen 90 Stunden bekam er so über 1.250 normale Juwelen mit einem Wert von etwa 660 Exalt Orbs. Aber auch bei den Währungsitems kann sich seine Ausbeute sehen lassen, nach der Umwandlung aller gefundenen Items in Exalt Orbs stand er dadurch alleine bei 1.330 Exalt Orbs.

Was sind Exalt Orbs? In Path of Exile 2 handeln die Spieler nicht mit einer einheitlichen Währung wie Gold, sondern mit Währungsgegenständen. Üblicherweise bezahlt man weniger wertvolle Gegenstände mit Exalt Orbs. Wertvollere Gegenstände werden hingegen mit Divine Orbs bezahlt.

Der Spieler ging in seiner Auswertung sehr genau vor und notierte unzählige Items, am Ende wandelte er alle in Divine Orbs um und kam auf 528 in 90 Stunden Spielzeit + 10 Stunden, die fürs Handeln draufgegangen sind. Das wären etwa 142.560 Exalt Orbs bei einem Wechselkurs von 1 zu 270, der zum Zeitpunkt seines Projekts galt. Einen Screenshot seiner Tabelle mit allen Einträgen findet ihr auf Reddit.

Hat es sich gelohnt? Das kommt auf die Betrachtungsweise an. Etwa 60 % der Währung kommt von 2 „The Last Flame“-Relikten, die jeweils 150 Divine Orbs, also etwa 40.500 Exalt Orbs wert sind. Hat man Pech und droppt nur eins oder keins der teuren Relikte, sieht die Statistik viel schlechter aus.

Ansonsten kann sich das Ergebnis wohl sehen lassen, auch wenn andere Nutzer in den Kommentaren behaupten, sie würden viel effizienter farmen oder hätten bessere Builds, mit denen die Durchläufe des Dungeons leichter und schneller gehen würden.

In Path of Exile 2 gibt es auch Mechaniken, die euren Loot löschen können. Eine davon ist besonders nervig und sorgt dafür, dass Spieler gar keine Feinde mehr erledigen wollen. Mit einem einfachen Trick lässt sie sich jedoch beseitigen: Eine Mechanik aus Path of Exile 2 zerstört euren Loot, doch ihr könnt sie stoppen