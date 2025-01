In Path of Exile 2 hindert eine neue Mechanik die Spieler daran, ihren Charakter zu vervollständigen

In Path of Exile 2 ist der Weg zur Perfektion lang und voller Herausforderungen. Doch eine Mechanik sorgt gerade für massiven Frust und hindert Spieler daran, ihre Charaktere zu vollenden.

Um welche Mechanik geht es? In Path of Exile 2 ist nicht alleine das Charakterlevel ausschlaggebend für die Stärke des Charakters, viel mehr kommt es auf die inneren Werte an. In diesem Fall geht es jedoch nicht um die richtigen Ausrüstungsgegenstände, sondern um die Skills selbst, die man im Spiel upgraden kann.

Gleich zu Beginn des ARPGs lernt jeder Spieler das System kennen. Man erhält einen ungeschnittenen Gem als Item und darf ihn zu einem Skill schleifen.

Ein Stufe-1-Gem wird ein Stufe-1-Skill, ein Stufe-2-Gem wird ein Stufe-2-Skill und so weiter. Dabei müssen die Skills nicht gelevelt werden, ein ungeschnittener Gem Level 10 gibt euch per Klick direkt einen Stufe-10-Skill. Je höher das Level des Gems, desto mächtiger wird der resultierende Skill.

Die Mechanik, die am Anfang von PoE2 für stetige Upgrades sorgt, nervt gerade vor allem die Gamer im Endgame, denn die finden einfach ihr letztes Upgrade nicht.

Hier könnt ihr nochmal das filmreife Intro von Path of Exile 2 sehen:

Das letzte Upgrade fehlt

Was nervt die Spieler? In Path of Exile 2 sind viele Abenteurer einen Monat nach Release im Endgame angekommen. Sie jagen also nur noch wenigen Upgrades hinterher, um ihre Charaktere zu vervollständigen. In vielen Fällen ist das letzte fehlende Upgrade, alles Skills auf Stufe 20 zu bringen.

Dafür brauchen die Gamer ungeschnittene Gems der Stufe 20. Diese sind jedoch außergewöhnlich selten. So selten, dass die meisten Spieler selbst nach hunderten Stunden nur ein oder zwei davon erhalten haben. Je nach Build sind jedoch 5–10 Gems nötig, um die wichtigsten Skills auf das Maximum zu heben.

Obwohl ihre Charaktere sonst soweit fertig sind, hapert es ausgerechnet an einer Mechanik, die anfangs im ARPG ganz simpel wirkt. Doch die niedrigen Dropchancen der Items sorgen bei vielen für Frust.

Was sagen die Spieler dazu? Auf Reddit machen die Gamer ihrem Frust Luft. Unter einem Beitrag von Nutzer Odd-Peace-5124 auf Reddit sammeln sich viele Kommentare. Einer davon ist Knukehhh, er teilt auf Reddit seine Erfahrungen: „Ich habe nur 2 bei 400 Stunden gehabt. Noch keine 20 Wille. Achtet darauf, t16 auf Boss-Karten mit corruption und irritated laufen.“

Auch Furycrab hat diese Erfahrung gemacht und teilt sie auf Reddit: „Spiele SSF und Level 20 Gems und Perfect Jewelers sind VIEL zu selten. Habe bis Stufe 95 gefarmt ohne ein einzigen Perfekten zu sehen. Bin fast ausschließlich Gras-Biom-Karten gelaufen. […]“

Apache_Choppah_6969 hat auf Reddit einen guten Ratschlag: „Sie werden diesen Schlamassel bald beheben. Das Beste, was man jetzt tun kann, ist, nicht an der schlechtesten Version zu verzweifeln, die dieses Spiel jemals sein wird.“

Die Entwickler von Path of Exile 2 sind inzwischen aus ihrem Weihnachtsurlaub zurückgekehrt und versorgen das Spiel wieder mit neuem Update. Das große neue Update steht jedoch noch aus, zuletzt wurden jedoch bereits wichtige Änderungen gemacht: Path of Exile 2: Massives Update ist da, stärkt Klassen und Skills mehr als gedacht – Offizielle Patch Notes auf Deutsch