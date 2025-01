Path of Exile 2: Update 0.1.1 sollte keine Nerfs bringen, doch ausgerechnet die schlechteste Klasse im Spiel ist kaputt

In Path of Exile 2 ging in der Nacht das neue Update live. Doch statt wie versprochen keine Nerfs zu bringen, war eine Klasse danach direkt kaputt.

Um welche Klasse geht es? Eigentlich wollten die Entwickler von Path of Exile 2 in diesem Update keine Charaktere nerfen, sondern nur buffen. Doch als sich die Spieler wieder in ihre Krieger-Charaktere einloggten, standen sie vor kaputten Builds.

Das Totem ist jetzt komplett tot

Was war kaputt? Der neue Patch von Path of Exile 2 sollte eigentlich den Support-Skill „astral projection“ reparieren. Dieser sorgt für gewöhnlich dafür, dass ein Skill am Zielort gewirkt wird, statt an der eigenen Position. Dies kombiniert mit dem „Shockwave Totem“ war zuvor verbuggt.

Wie aus den Patchnotes hervorgeht, sollte das Problem nach dem Update behoben sein. Doch statt das Problem zu fixen, haben die Entwickler das Totem wohl komplett kaputt gemacht. Auf Reddit zeigt ein Nutzer die genaue Problematik im Vorher- / Nachher-Vergleich.

Im Video wird deutlich sichtbar, dass die Totems nicht mehr richtig angreifen und auch eine Art Verzögerung haben, bevor sie ihre Zauber wirken.

Für die Community auf Reddit war dies ein Schlag ins Gesicht, denn die Builds um Totems herum sind die wenigen, die gut auf dem Krieger funktionieren. Ohne funktionierende Totems wird die Klasse für viele Gamer nahezu unspielbar.

Einfach umskillen ist dank der fortgeschrittenen Liga auch längst nicht mehr so leicht, weil viele Spieler bereits ihre Items haargenau auf ihren Build angepasst haben.

Wie reagieren die Entwickler? Die Entwickler von Path of Exile 2 reagieren schnell und schoben den Bugfix schon im nächsten Hotfix hinterher (via PathofExile.com). Dieser ist inzwischen live und die Builds sollen wieder wie gehabt funktionieren.

Was die Entwickler allerdings nicht schnell reparieren können, ist die aufgebrachte Community. Der letzte Patch und die verbuggten Totems haben eine Debatte um die Krieger-Klasse an sich losgetreten.

Die schlechteste Klasse in PoE2

Was wird diskutiert? Die Community von Path of Exile 2 ist unglücklich über die Krieger-Klasse im Spiel. Der letzte Patch, der einen Buff von 15 % auf den Rüstungsdefensivwert brachte, ging den Gamern nicht weit genug.

Die Community auf Reddit wirft den Entwicklern einen „Survivorship-bias“ vor, also die Verzerrung zugunsten der Überlebenden. Damit gemeint ist, dass die Entwickler versuchen würden, es den verbleibenden Krieger-Spielern recht zu machen, in dem sie Buffs wie den auf den Rüstungswert ins ARPG bringen.

Grundsätzlich würde sich jedoch nichts an der Klasse ändern. Auf dem Papier sind mit einer solchen Änderung dann die Krieger besser dran. Wer allerdings wegen des Spielstils schon früh die Klasse gewechselt hat, wird wegen 15 % besserer Rüstung nicht zurückkehren.

Für Enemy50 auf Reddit geht das Problem schon bei den Animationen los: „Mein Hauptkritikpunkt am Krieger ist, dass die Fertigkeiten kein gutes ‚Gefühl‘ haben. Ich werde nie müde, Blitze aus meinen Händen zu schießen, aber die Animation zum Schwingen des Streitkolbens ist sehr mittelmäßig. Die Schreie sind aber cool.“

Auch GoblinBreeder gibt auf Reddit gutes Feedback an die Entwickler: „Ich liebe das gewichtige Gefühl der Fähigkeiten. Ich denke nur, dass sie defensive Eigenschaften brauchen, die mit ihrer Verwendung verbunden sind, wenn sie dich auf so langsame Angriffsgeschwindigkeiten festlegen. Es ist einfach nicht praktikabel in dem schnellen Endgame, du wirst sterben, wenn du versuchst, Sunder oder Rolling Slam zu benutzen.“

Feedback kommt auch von aicis auf Reddit der sagt: „Die Krieger sind gut. Es ist der Streitkolben, der verbessert werden muss“.

Odd-Cranberry589 auf Reddit sieht das nur teilweise so: „Es gibt einige Probleme mit dem Krieger-Passiv-Baum, sowie andere Faktoren, die zu berücksichtigen sind, […] aber ja, einfach die Streitkolben zu reparieren oder dort anzufangen, könnte die beste Methode sein.“

Wie die Entwickler in Zukunft Veränderungen am Krieger durchführen und ob die Totems dabei eine wichtige Rolle spielen werden, ist noch unklar. Viele der Nahkampf-Klassen von Path of Exile 2 wurden noch nicht veröffentlicht, was auch für die beschränkte Auswahl an Builds sorgt. Wegen seines Builds musste ein Gamer riskanter werden: Seit Tag 1 läuft ein Wettkampf in Path of Exile 2, kurz vor dem Ende macht der Favorit einen entscheidenden Fehler