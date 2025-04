Der rettende Patch für Path of Exile 2 soll verschoben werden, dafür hoffen Spieler auf bessere Änderungen

Path of Exile 2 befindet sich derzeit in einer dürren Phase, was Loot und vor allem Spielspaß angeht. Das will GGG jetzt ändern und versprach einen neuen Patch, doch dieser wird jetzt verschoben, dafür hoffen Fans auf wirkungsvollere Änderungen.

Wo bleibt Patch 2.0.2g? Das haben sich schon einige Spieler auf Reddit gefragt. Der neue Patch 0.2.0g sollte laut den Entwicklern von Path of Exile 2 am Anfang der Woche des 28. Aprils veröffentlicht werden, doch bislang fehlt jede Spur des Patches.

Um der Unsicherheit entgegenzuwirken, hat GGG sich jetzt auf X bezüglich Patch 0.2.0g geäußert. Laut ihnen arbeiten die Entwickler immer noch am Update. Fans können mit einem Release gegen Ende der aktuellen Woche rechnen, also entweder am 1. oder 2. Mai. Einen genauen Termin haben sie nicht genannt.

Durch die Feiertage (Ostern und einem nationalen Feiertag Neuseelands) haben sich die Pläne womöglich nach hinten verschoben und obwohl GGG schon die kommenden Änderungen kommuniziert hat, hoffen Fans auf weitere Anpassungen, vor allem bezüglich eines bestimmten Themas.

Fans hoffen auf bessere Änderungen

Was sagen Fans zum kommenden Patch? Auch wir berichteten vor 2 Wochen über den kommenden Patch, der vor allem die Loot-Problematik adressieren sollte. Für viele war klar, die Änderungen reichen nicht aus, um Fans zurückzuholen. Vorrangig sollten die Bosse aus der Kampagne sowie die von den Wespen eingenommenen Gegner mehr Loot fallen lassen.

Da die Entwickler sich jetzt mehr Zeit gelassen haben, hoffen Spieler auf weitere Änderungen, die noch nicht kommuniziert wurden. Folgendes lässt sich auf Reddit vernehmen:

„Ich hoffe, dass es mehr ist als das, was sie vorher bezüglich der Bosse berichtet haben.“ – BeastMode09-00

„Das muss so sein. Das Spiel ist im Moment so trocken. Ich habe es so satt, Rituals 300x am Tag zu laufen und Omen für 10 Karten von 17k-4k aufzuschieben“ – stamvegas15

Das ist aber noch nicht alles. Spieler wie Lichtenthal (via reddit.com) wünschen sich Anpassungen für den Atlas Tree, denn dieser biete keine signifikanten Buffs, die große Änderungen beim Endgame-Grind erzeugen.

Ein anderer Spieler hofft auf generelle Anpassungen für Builds (via reddit.com), damit sich das Gameplay wieder spaßig anfühlt. Es gibt viele Talente, die viel zu schwach sind, vor allem im Endgame. Dadurch seien die Möglichkeiten für Builds sehr eingeschränkt.

Klar ist, Fans wollen mächtige Builds und viel Loot haben. Ob sich GGG auf die Stimmen der Community einlässt und kulanter wird, ist noch nicht klar. GGG hält an einer bestimmten Philosophie für Path of Exile 2 fest, die vor allem an Dark Souls erinnert, doch das sorgt für Frust in der Community: Path of Exile 2 ist für viele Spieler wie Dark Souls und genau das sorgt für Frust in der Community