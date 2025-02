Path of Exile 2 bringt endlich das Feature, auf das alle seit Woche 1 warten

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben ein neues Feature ins Spiel gebracht, das für die Lagerfächer der Community zur großen Erleichterung wird.

Was ist das für ein Feature? Seitdem die ersten Spieler bereits in Woche 1 das Endgame von Path of Exile 2 erreicht haben, füllen sich die Inventare mit Karten. Die Waystones, wie die Karten im ARPG genannt werden, sind ein wichtiger Bestandteil des Spiels, doch blockierten sie bislang auch die Lagerfächer der Spieler und nahmen viel Platz weg.

Es gab keinen Weg, die Waystones einfach in ein Fach zu sortieren, wie das noch im Vorgänger möglich war. Mit dem neuen Patch 0.1.1D hat sich das geändert. Von nun an gibt es auch ein Lagerfach für Karten in Path of Exile 2, doch es ist nicht gratis.

So viel Convenience gibt es nicht gratis

Warum ist das Lagerfach so wichtig? Das Karten-Lagerfach sortiert euch eure gesammelten Waystones aus dem Inventar per Klick direkt in ein Fach der jeweiligen Stufe. Außerdem kann jede Stufe auch noch Unterfächer haben, die ihr nach Belieben einstellen und sortieren könnt. Mit dem neuen Lagerfach könnt ihr insgesamt 576 Waystones einlagern.

In einem Beispielvideo auf X.com haben die Entwickler hier exemplarisch ein Fach angelegt, in das die seltenen Karten einsortiert und direkt zum Verkauf angeboten werden. Ihr könnt aus dem neuen Karten-Lager auch direkt verkaufen.

Wie viel kostet das neue Feature? Wie alle anderen besonderen Lagerfächer in Path of Exile 2 auch, ist das neue Karten-Fach nicht gratis. Im Shop auf PathofExile.com kostet das Upgrade regulär 150 Punkte, was umgerechnet etwa 15 € entspricht. Aktuell gibt es aber noch ein Angebot, bei dem ihr das Fach für umgerechnet etwa 12 € erhalten könnt.

Glück haben aber alle Gamer, die die Freischaltung bereits im Vorgänger gekauft haben. Die Freischaltung gilt für den gesamten Account und beide Spiele, so ist das Feature für viele Veteranen gratis.

Viele Spieler haben sich von Anfang an gewundert, dass die Entwickler dieses Feature noch nicht zu Release im Gepäck hatten. Dass es jetzt noch in Season 1 kommt, freut in den Kommentaren auf X.com und Reddit die Spieler.

Es gibt aber auch Kritik an fehlenden Plätzen für die Tablets, die benutzt werden, um an bestimmten Stellen auf der Endgame-Karte von PoE2 andere Karten zu verbessern. Zum Fehlen dieser Plätze haben sich die Entwickler jedoch nicht geäußert.