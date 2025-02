Spieler beschwört 46 Minions in Path of Exile 2, muss dafür das Game auf niedrigen Einstellungen zocken

Beide Dinge hatte der Fragesteller aber bereits in seinem Build integriert. Andere Nutzer schlugen noch einzelne Methoden vor, den Build zu verbessern, doch ob der Minion-Meister damit Erfolg hatte, ist nicht bekannt. Wenn ihr selbst mal mit einer Armee voller Untoter durch Path of Exile 2 laufen wollt, haben wir hier einen detaillierten Guide für euch: Hexe-Build mit Minions Infernalist bringt euch durch Akt 1-3 und ins Endgame

Was sagen die Spieler zu den technischen Limits? Die Community auf Reddit weiß nicht, wie das Spiel beim Fragesteller überhaupt noch flüssig laufen kann. Der Nutzer „Ok_Jelly_6577“ schreibt auf Reddit : „Minion-Builds zerstören meine FPS und ich will mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, mit dir in dichten Breachmaps zu spielen.“

Was für Schwierigkeiten gibt es? Je mehr Charaktere auf dem Bildschirm angezeigt werden, desto schlechter wird die Performance des Spiels. Der Spieler zockt Path of Exile 2 augenscheinlich bereits auf niedrigen Einstellungen. Hier könnt ihr sehen, wie das Spiel bei ihm aussieht:

Um wen geht es? Auf Reddit fragte der Spieler VEGLIGI1 nach Hilfe aus der Community. Er selbst spiele ein Minion-Build in Path of Exile 2 und hat permanent eine Gefolgschaft von gleich 46 Untoten versammelt.

In Path of Exile 2 hat ein Spieler gleich 46 Minions permanent unter seine Kontrolle gebracht. Damit das überhaupt funktioniert, muss er das Spiel auf den niedrigsten Einstellungen zocken.

