Entwickler von Path of Exile 2 veröffentlichen Details zum neuen Patch, soll ein beliebtes Feature aus dem Vorgänger zurückbringen

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben einen neuen Patch angekündigt. Diesmal sollen vor allem allgemeine Verbesserungen im Fokus stehen, doch auch ein beliebtes Feature aus dem Vorgänger kehrt zurück.

Was ist das für ein Feature? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben in ihrem Forum nun die ersten Details zum neuen Patch 0.2.0H veröffentlicht (via PathofExile.com). Der Patch soll Ende nächster Woche live gehen und sich vor allem um allgemeine Verbesserungen drehen. Als neues Feature werden die Entwickler die beliebten privaten Server, die in PoE private Ligen heißen, zurückbringen.

Diese Privat-Server ermöglichen es jedem Spieler zusammen mit seinen Freunden oder als Teil von einer Streamer-Community in einem eigenen Umfeld zu spielen. Die Server haben eine eigene Wirtschaft und teilweise eigene Regeln. Im Vorgänger gab es zuletzt eine private Liga mit 30.000 Spielern, die zusammen neu angefangen haben.

Das wird in Path of Exile 2 ab dem nächsten Patch ebenfalls möglich sein. Die Entwickler erklären in ihrem Post, dass sie zunächst die gleiche Website PathofExile.com, wie beim Vorgänger, dafür verwenden werden. Das System startet jedoch zunächst abgespeckt, ohne zusätzliche Modifikatoren wie stärkere Gegner. Diese optionalen Modi sollen im Nachgang dazu kommen.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Season von Path of Exile 2 sehen:

Kaputte Irrlichter und unnötige Lagerfächer

Was soll noch im Patch verändert werden? Die Entwickler von Path of Exile 2 widmen sich mit Patch 0.2.0H auch der aktuellen Season-Mechanik „Azmerian Wisps“. Die Mechanik rund um die Irrlichter, die eure Feinde mit stärkeren Kräften und mehr Loot ausstatten sollen, funktioniert aktuell nicht so, wie sie soll, wenn zwei davon zeitgleich aktiviert sind. Das wollen die Entwickler nun reparieren.

Eine weitere Neuerung sind auch zwei neue Arten von Lagerfächern. Das Ritual-Lagerfach soll die „Omens“ und „Audiences“ beherbergen. Das Socketable-Lagerfach soll hingegen all eure Runen, Talismane und Soul Cores verstauen. Außerdem könnt ihr die Runen direkt im Lagerfach upgraden.

Bei der Community kommen die neuen Lagerfächer nicht gut an. Auf Reddit schreibt Nutzer StartPuffinBoi dazu: „Ein ganzer Reiter für wie viel, 14 Omen-Sockel + Inv? Warum nicht einfach einen Fragment-Reiter mit 10 freien Slots am unteren Rand machen? Dito für Runen.“

Andere entgegnen ihm, dass es weit mehr als 10 Fragmente gäbe und die Truhen in Zukunft auch weitere Items beherbergen könnten und dann von den Entwicklern im Zweck erweitert werden. Nutzer Erionns erklärt auf Reddit, dass das damals auch beim Fragment-Fach aus dem Vorgänger so war.

Die Entwickler von PoE2 wollen sich nächste Woche vor dem Patch noch einmal mit genauen Infos zu den allgemeinen Verbesserungen melden. Bislang sind aber bereits Änderungen an Strongboxen, Rogue Exiles und dem Breach-Spielmodus geplant. Ob auch etwas getan wird, um die dominante Klasse im Spiel einzudämmen, bleibt offen: Eine Klasse dominiert gerade Path of Exile 2 und die Entwickler verraten nun, wie schlimm es ist