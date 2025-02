Spieler warten ungeduldig auf die nächste Liga von Path of Exile, dauert ihnen zu lang, starten einfach eine eigene

Nachdem die Spieler in Path of Exile lange auf eine neue Liga gewartet und mehrfach vertröstet wurden, haben sie die Sache nun selbst in die Hand genommen.

Warum warten die Spieler schon so lange? Seit fast sieben Monaten haben die Spieler von Path of Exile keine neuen Updates erhalten. Grund dafür ist der Release des Nachfolgers, der dafür gesorgt hat, dass die Entwickler alle Ressourcen in die Entwicklung von PoE2 stecken mussten.

Zuletzt gab der Chef von Path of Exile zu, dass er damit zwar sein Versprechen gebrochen hat, aber nur so konnte Path of Exile 2 seinen Release schaffen. Für die Fans war dieses Statement ein Vertrauensbruch und eine herbe Enttäuschung, schließlich sollten sie noch bis nach dem Release des großen 0.2.0 Updates von Path of Exile 2 auf eine neue Liga warten.

Das dauerte vielen zu lange und so kümmerten sie sich selbst um das Problem.

Hier könnt ihr sehen, wie die Bosse von Path of Exile 2 entstehen:

Community startet eigene Liga

Wie hat die Community sich um das Problem gekümmert? Die Spieler von Path of Exile haben lange genug auf eine neue Liga gewartet und kurzerhand eine eigene erstellt. Unter der Führung des PoE-Content-Creators Pohx (via YouTube) haben sich mehr als 28.000 Spieler zusammengefunden, um eine eigene Liga zu starten.

In Path of Exile haben die Spieler die Möglichkeit, eine eigene Liga nach ihren Regeln zu erschaffen. Das Ganze ist jedoch nicht kostenlos und hat im Falle der 30.000 Spielerplätze für die eigene Liga des Content-Creators etwa 18.000 € gekostet.

Die Liga bietet allen Abenteurern einen frischen Start in die Siedler-Mechanik aus der aktuellen Season. Mit der neuen Liga können alle Gamer Path of Exile von vorn erleben, ganz ohne die inflationäre Wirtschaft und die anderen Probleme, die die fortgeschrittene Liga aktuell so mit sich bringt.

Welche Regeln gibt es zu beachten? Die Liga läuft mit den aktuellen Einstellungen ohne große Veränderungen. Lediglich die Zeit, bis wann ihr zocken könnt, ist limitiert. Die Liga läuft nur bis zum 1. April 2025, außerdem sind die Plätze so belegt, dass man nur per Einladung beitreten kann.

Die Liga des Content Creators ist jedoch nicht die einzige private Liga, die nun startet. Im Forum auf pathofexile.com finden sich lauter neue Ligen, mit denen ihr jetzt oder in wenigen Tagen starten könnt. Falls ihr also genug vom Standard Path of Exile oder seinem Nachfolger habt, könnt ihr das Spiel hier neu beginnen.

Nach der großen Kritik aus der Community haben die Entwickler beschlossen, doch früher als gedacht an einer neuen Liga von Path of Exile zu arbeiten. Die soll so verrückt werden wie noch niemals zuvor: Path of Exile bricht Versprechen, rudert nach lauten Protesten zurück, plant jetzt ein großes Update